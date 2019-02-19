Başbakan Tufan Erhürman, Perşembe günü Yenierenköy’de halkla buluşacak.
“Başbakan Halkla Buluşuyor” toplantıları çerçevesindeki Yenierenköylülerle buluşma, Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak.
Başbakan Tufan Erhürman, Perşembe günü Yenierenköy’de halkla buluşacak.
“Başbakan Halkla Buluşuyor” toplantıları çerçevesindeki Yenierenköylülerle buluşma, Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da başlayacak.
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