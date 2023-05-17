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Başbakan Ünal Üstel, Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi

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Başbakan Ünsal Üstel, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti. Görüşme, Girne’nin sorunları ve bu sorunların karşılıklı istişare ile çözümünün ele alınması amacını kapsadı.
Başbakan Ünal Üstel, Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi

Başbakan Ünsal Üstel, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyaret gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nde gerçekleşen ziyaret, ülkenin en önemli turizm merkezi olan Girne’nin sorunları ve bu sorunların karşılıklı istişare ile çözümünün ele alınması amacını kapsadı. Saat 10.30’da Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleşen ziyaret, Başbakan Ünal Üstel’in belediye çalışanları ile kısa bir sohbet etmesi ile başladı. Daha sonra ise Üstel ve Şenkul basına kısa birer açıklama yaparak, başkanlık odasında görüşmeye geçti.

ŞENKUL: KARŞILIKLI İŞ BİRLİĞİNE HER ZAMAN AÇIĞIZ

Başbakan Ünal Üstel’i Girne Belediyesi’nde ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, farklı siyasi görüşlerden de olunsa karşılıklı işbirliğine her zaman açık olduklarını ve bu bağlamda gerçekleşen ziyaret kapsamında Girne konusunda sohbet gerçekleştireceklerini dile getirdi.

ÜSTEL: ZİYARETİMİZ ÇÖZÜM ODAKLI SONUÇLARA ULAŞMAK HEDEFİNİ TAŞIYOR

Başbakan Ünal Üstel, uzun zamandan beri planladıkları Girne Belediye Başkanı’na ziyaretin, bölge halkının yaşadığı sorunları karşılıklı ele alıp çözüm odaklı sonuçlara ulaşmak amacını taşıdığını vurguladı. Girne’nin turizmin merkezi ve eski eserlerin yoğunlukta bulunduğu bir merkez olduğunu hatırlatan Üstel, yatak kapasitesiyle de adanın en yüksek kapasitesine sahip kenti olan Girne’nin oldukça önemli bir pozisyonda bulunduğunu kaydetti. Bu bağlamda Girne’de yaşayan insanların mutluluğu ve refahı adına ele alınması gereken tüm konuların konuşulacağını belirten Üstel, müşterek çözüm üreterek bu sorunların ele alınmasının planlandığını kaydetti. Özellikle yaz aylarının gelmesi ile insanların denize girme ihtiyacını karşılamak adına, denizlerdeki son durumu ve gelen turistlerin daha rahat seyahat etmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının hedeflendiğini açıklayan Üstel, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a çalışmalarında başarılar diledi.

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