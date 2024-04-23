23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Girne 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şehit Hasan Cafer İlkokulu tarafından Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadyumu’nda tören düzenlendi.

MEB’den yapılan yazılı açıklamaya göre törene Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı temsilen Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Tümay ile Bakanlık bürokratları ve aileler katıldı.

Protokolün öğrencileri teftiş ve selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende, Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Mustafa Çağatay İlkokulu Müdür Vekili Gönül Kendir birer konuşma yaptı.

Tören, resmi geçit ve öğrencilerin gösterilerinin ardından tamamlandı.

-Başbakan Üstel: “Kıbrıs Türk halkı Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edecek”

Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ışığında ilerleyerek bu günlere gelen Kıbrıs Türk halkı bundan sonra da Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edecek”

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ilan ettiği günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiğini anımsattı.

23 Nisan’ın, Türk milletinin ulusal egemenliğine kavuştuğu gün olduğunu ifade eden Üstel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlke ve İnkılapları ışığında ilerleyerek bu günlere gelen Kıbrıs Türk halkı ve genç nesillerinin, bundan sonra da Atatürk’ün yolunda ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

Ülkenin ve dünyanın geleceği olan çocukları, özveriyle geleceğe en iyi şekilde hazırlayan tüm öğretmenlere teşekkür eden Başbakan Üstel, tüm çocukların bayramını kutladı.

- Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu: ”Atatürkçü düşünce bu topraklarda özümsendi”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında, 23 Nisan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin imparatorluktan cumhuriyete giden ulusal egemenlik yolculuğunun başladığı gün olduğunu belirterek, Atatürk'ün, Cumhuriyeti gençlere, ulusal egemenliği de çocuklara emanet ettiğini anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan tüm gelişmeleri ve Atatürkçü düşünceyi yakından takip eden Kıbrıslı Türklerin, Atatürk İlke ve Devrimlerini sahiplenerek en kısa sürede uygulamaya koyduğunu anımsatan Çavuşoğlu, “Atatürkçü düşüncenin bu topraklarda öğretmenler sayesinde özümsenerek, Kıbrıs Türk halkının dokusuna işlendiğini” vurguladı.

“Bugün, farklı renklere kültürlere sahip çocukların, KKTC'de bir arada hoşgörüyle yaşadığını” belirten Çavuşoğlu, ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerin, öğretmenleri sayesinde, her geçen gün Atatürk'ü daha iyi anlayarak, Atatürkçü vizyona daha uygun daha güzel yaşayarak, muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine her geçen gün daha da yaklaşarak en iyi şekilde geleceğe hazırlandığını belirtti.

“Ülkenin geleceği olan çocukları, bilgili, kültürüne, dinine, diline, ırkına, geleneklerine sahip çıkan, bilgili, güçlü bireyler olarak yetiştirmek için hükümet ve bakanlık olarak durmadan çalıştıklarını” belirten Çavuşoğlu, çocuklara daha iyi eğitim koşulları yaratmak için katkıda bulunan hayırsever vatandaşlar ve okul aile birliklerine de teşekkürlerini sundu.