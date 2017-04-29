Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, UBP Gönyeli Örgütü’nün etkinliğine katıldı

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hükümetin geçen bir yıllık sürede önemli işler yaptığını, Türkiye ile bozulan ilişkilerin düzeltildiğini söyledi.

Seçime çok kalmadığını, 11 ay sonra hem yerel hem de genel seçim yapılacağını kaydeden Özgürgün, “UBP seçime şimdiden hazırdır” dedi.

Özgürgün, UBP Gönyeli Örgütü’nün düzenlediği yemekli etkinliğe katıldı.

UBP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, bakan, milletvekili, ilçe ve örgüt başkanı, gençlik ve kadın kolları üyeleri de yer aldı.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün etkinlikte yaptığı konuşmada, UBP’nin gücünün KKTC’nin gücü demek olduğunu ifade ederek, KKTC’nin bekaası ve geleceği için UBP’nin iktidarda kalma mecburiyeti olduğunu savundu.

“TAKSİTLİ MAAŞ BARDAĞI TAŞIRMIŞTI”

Hükümet çalışmaları hakkında bilgi aktaran Başbakan Özgürgün, hükümeti bir yıl önce devraldıklarını anımsatarak, CTP-UBP hükümeti döneminde bardağı taşıran olayın “taksitle maaş ödenmesi” konusu olduğu görüşünü ifade etti.

O dönem piyasaya ciddi borçlar olduğu, Türkiye ile Ekonomik Mali Protokol’ün imzalanmadığı, su projesinin askıda kaldığı ve koalisyon ortakları CTP’nin hükümeti sürdürme gibi niyeti olmadığını gördüklerini anımsatan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye ile bir sıkıntı yaşamak, suyu reddetmek, protokol imzalamamak, bunlar UBP’nin kabul edebileceği şeyler değildi. Biz, ülkenin hükümetsiz kalmaması için öyle bir hükümete razı olmuştuk, 9 ay gibi bir sürede de sabırla götürmeye çalıştık. Ama şunu halkımıza gösterdik ki, UBP iktidarda, muhalefette, koalisyonda da, gerekirse genel başkanı yer almadan sırf ülke yönetilsin diye elini taşın altına koyacak bir partidir. Ama bir yere geldiğinde, sabrı taştığında da gerek tabanımız gerek biz o tahammülü gösteremeyiz. Hükümet bozuldu. UBP-DP hükümeti bir yıl önce güvenoyu aldı ve göreve başladık.”

“BİR YILDA ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK”

Hükümetin, geçen bir yıllık sürede önemli işler yaptığını, Türkiye ile bozulan ilişkilerin düzeltildiğini, Türkiye’den gelen suyun çeşmelerden aktığını, Ekonomik ve Mali Protokol’ün yürürlüğe girdiğini, Türkiye’nin da katkıları ile piyasaya bütün borçların ödendiğini, 2011’den sonra göreve başlayan öğretmenlere de ilk defa hazırlık ödeneği ödendiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, çiftçi ve hayvancının ilk defa tarihinden önce tazminat, gelir desteği ve ürün bedelini aldığını kaydetti.

“CİDDİ YASALAR, SAĞLIKTA ÇOK CİDDİ İŞLER…”

Meclis’ten ciddi yasaların da geçtiği ve geçmeye devam ettiği, ulaştırma ve sağlık alanında çok ciddi işler yapıldığını belirten Özgürgün, hükümetin Meclis’te uyumlu çalıştığı ve bu uyum nedeniyle milletvekillerine teşekkür etti.

“RUMLARIN ANLAŞMAYA NİYETLİ OLMADIĞINI ENOSİS KARARI İLE TEYİT ETTİ”

Hükümetin uyumlu gittiğini, Kıbrıs konusunda da aynı görüşte olduklarını belirten Özgürgün, UBP’nin yıllardır; “Rumlarla bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını” söylediği ve Rum tarafının da bunu Enosis kararı ile teyit ettiğini söyledi.

Rum tarafının bir anlaşmaya niyeti olmadığını belirten Özgürgün, “KKTC yoluna devam eder. KKTC’yi kuran bizim tabanımızdır, UBP’lilerdir, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) devamı olan partidir. Bugün geldiğimiz noktada da UBP’nin hükümet ettiği dönemlerle diğer dönemler kıyaslanamayacak kadar farklıdır” dedi.

“GÜCÜMÜZÜ BİRLİK VE BERABERLİKTEN ALIYORUZ”

UBP’nin hükümet ettiği dönemlerde ülkenin hizmet aldığını, varolan sorunların aşılabilecek konular olduğunu, gelecek dönemlerde daha iyi işlere imza atılacağını anlatan Özgürgün, UBP’nin gücünü birlik beraberlikten aldığını ve UBP’nin gücünün KKTC’nin gücü demek olduğunu savundu.

Özgürgün, UBP’nin Anavatanı’ndan aldığı destekle bu yolu yürüyecek hem taban, hem kadro hem de iyi niyete sahip olduğunu vurguladı.

“HALKIN UBP’YE İLGİSİ SÜREKLİ ARTIYOR”

UBP’ye halkın ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen Özgürgün, UBP’nin, KKTC’nin geleceği ve bekası için iktidarda kalmasının zaruri olduğunu iddia etti.

Birlik berberlik içindeki UBP’yi kimsenin geçemeyeceğini de belirten Özgürgün, “Seçime çok kalmadı, 11 aylık sürede seçim var. 11 ay sonra iki seçim olacak, önce genel seçim, sonra yerel seçim. UBP seçime şimdiden hazırdır, 11 ay sonra daha da hazır olacaktır. Birlik beraberliğini sağlamış UBP her seçimden başarı ile çıkacaktır” dedi.