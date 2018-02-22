Başbakan'ın gündeminde bet ofisleri de var

Başbakan Tufan Erhürman sosyal medya hesabından açıklama yaptı

İşte o açıklama;

Göreve geldikten sonra yaptığım açıklamalarda bet ofislerle ilgili ayrıntılı rapor istediğimi belirtmiştim. Gelen raporlar üzerine dün saat 16:00'da, Başbakanlık'ta, ülkemizde bet ofisi çalıştıran beş şirketin yetkilileriyle bir toplantı yaptım. Yarın saat 11:00'de Başbakanlık'ta yapılacak basın toplantısı ile diğer konular yanında bu konuda da basın mensuplarını bilgilendireceğim.

Ancak bugün iki ayrı gazetemizde yer alan iki yorumda, bet ofislerinin işletmecileriyle belediye seçimlerini konuştuğuma dair imalar yer aldı.

En hafif tabiriyle çirkin bulduğum bu iddiaları kamuoyuna açık bir biçimde yalanlamayı, algı operasyonlarına fırsat vermemek için görev biliyorum.

Görüşmeyle ilgili bilgiyi yarınki Basın Toplantısı'nda basın mensuplarıyla paylaşacağım. Bu arada bundan sonra da bu tip iddiaları yanıtsız bırakmayacağımı ve algı operasyonlarına fırsat vermeyeceğimi bildirmek isterim.