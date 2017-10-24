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“Başka Abdul Rahmanlar ölmesin”

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“Başka Abdul Rahmanlar ölmesin”
Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde “Başka Abdul Rahmanlar ölmesin” sloganıyla trafik kazalarına karşı eylem düzenlendi.

Kısa bir süre önce kazada hayatını kaybeden YDÜ öğrencisi, Filistin asıllı, Suriye uyruklu Abdul Rahman Murad’ın arkadaşlarının mahkeme önünde organize ettiği eylemde, ellerinde pankartlarla yer alan öğrenciler trafik kazalarının çokluğuna dikkat çekti.

Ellerinde “seni asla unutmayacağız” yazılı Abdul Rahman Murad’ın fotoğraflarını taşıyan arkadaşları adına Osman Tahir kısa bir açıklama yaptı.

Tahir, “Bugün adalet için buradayız başka Abdul Rahmanlar, masum öğrenciler ölmesin” diyerek, bu tür olayların tüm toplumu üzdüğünü anımsattı ve herkesin daha dikkatli ve duyarlı olmasını talep etti.

Arkada kalanları da düşünerek daha caydırıcı cezalar olması ve adaletin yerine getirilmesi için ses vermek istediklerini ifade eden Tahir, trafik kazalarına hayır demek için toplandıklarını belirtti.

Tahir, savaşlarda kaybedilenlerden çok trafik kazalarında can kaybı yaşandığını söyleyerek, “yeter artık” dedi.

Tahir, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin sürücüye gereken cezayı vermesini istedi.

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