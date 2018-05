Başkan Harmancı: Lefkoşa ayağa kalkmalıydı, kalktı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 4 yıllık süreçte belediyenin her açıdan ileriye taşındığı belirtti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yerel bir tv kanalında yayınlanan ve Ali Kişmir’in sunduğu Kıbrıs Dosyası programının konuğu oldu. Başkan Harmancı, LTB başkanlığında geçirdiği 4 yıllık dönemi detayları ile anlatırken, bu süreçte Lefkoşalılar ve belediye çalışanları ile yarattıkları sinerji ile birçok konuda adımlar attıklarını ve önemli projeleri beraber hayata geçirdiklerini ifade etti.

“İlk hedefimiz şehri belediye ile barıştırmak oldu”

4 yıl önce göreve geldiklerinde birincil hedef olarak şehri belediye ile barıştırmayı koyduklarını, çünkü geçmiş dönemlerde Lefkoşalıların çok kolay süreçler yaşamadığını ifade eden Başkan Harmancı, bunun bilinci ile davrandıklarını aktardı. LTB’nin o dönem düştüğü durum nedeni ile bugün dahi başka bir belediyede sıkıntı olunduğunda Lefkoşa’nın referans kaynağı gösterildiğini belirten Harmancı, kötü yönetim markası haline getirilen bir belediyeyi her alanda huzur ortamında taşımanın hem Lefkoşalılar, hem de çalışanlar için en önemli unsur olarak görerek çalıştıklarını belirtti.

“Lefkoşalılara hizmeti asla aksatmadan, sendikamız ile anlaşarak bu yolu yürümeye devam ediyoruz”

Başkan Harmancı belediye içerisinde huzuru getirdiklerini ifade ederek şu sözleri kullandı: “Bu kaotik ortamı dindirmeyi Lefkoşalılarla beraber başardık. Diyalog yolunu seçen, çözüm odaklı bir anlayış içerisinde hareket ettik. Bunu çalışanlarımız da gördü ve yönetime inandı. LTB’de ilk kez karşılıklı al ver ile toplu iş sözleşmesi imzalandı. Lefkoşalılara hizmeti asla aksatmadan, sendikamız ile anlaşarak bu yolu yürümeye devam ediyoruz. Burada belediye meclis üyelerine de teşekkür ediyorum. Ancak bu yarattığımız huzur ortamını belediye içerisinde bozmaya çalışanlar var, her seçim dönemi tetiklenenler yine aynı taktikleri yapma çabasındalar. Çalışanlarımızı tehdit ederek, kendilerini işe alanlara biat etmelerini istiyorlar. Ben belediye içerisinde kimsenin partisine bakmadım. Tek beklentim, benim yapmadığımı yapmasınlar, kimseyi işiyle, gücüyle tehdit etmesinler. Ne bu belediye, ne şehir ne de şehrin yönetimi ile barışmış olan Lefkoşalılar artık bunları kaldırmaz.”

“Gönül rahatlığı ile söylüyorum, sıfır istihdam yaptım, çalışan sayısı 71 kişi azaldı”

Siyaseti eski usul okuyan biri olmadığını, istihdam yapmamanın bir eksiklik değil tam tersine bir artı olduğuna inandığını vurgulayan Başkan Harmancı, “Gönül rahatlığı ile söylüyor ve vurguluyorum, sıfır istihdam yaptım. Ben bunun sözünü de 4 yıl önce verdim, zaruri olmadıkça istihdam yapmayacağımı söyledim. Göreve geldiğimizde 901 olan personel sayımız 830’a inmiştir. Bu belediye 71 kişi ile yolunu ayırdı, yani içinden 2 küçük belediye çıkardı.” ifadelerini kullandı.

“6 maddelik yol haritama uygun şekilde hareket ettim”

4 yıl önce uygulayacağını ifade ettiği 6 maddelik yol haritasını hatırlatan ve bunu da evrensel değerleri içinde barındıran Kiev Deklerasyonu’na uygun hazırladığını kaydeden Başkan Harmancı, burada ifade ettiği ve yerel gelirlerin arttırılmasından sosyal mahrumiyetlere kadar birçok başlığın yer aldığı 6 maddenin tamamının altının dolu olduğunu söyledi.

“Köprü ihalesi gecikti, çünkü Lefkoşalıların 600 bin TL’sini korumak için uğraştım”

Kendisi için en önemli unsurlardan birinin göreve başladığı gün söylediği ‘Tek bir şaibe olmayacak, bu kumaş en ufak leke tutmayacak’ sözlerine uygun davranmak olduğunu, bu konuda da komisyonlarla çalışıp, her şeyin denetimini yaparak ilerlediklerini belirten Harmancı, ‘şeffaflık ve hesap verebilirlik önce yönetim anlayışına yansıyacak, sonra topluma yayılacak’ diyerek çalıştıklarını aktardı. Harmancı, konuyla ilgili bir de örnek vererek konuşmasını sürdürdü: “Gelibolu-Marmara yeni bağlantı köprüsünün seçime yakın zamanda bittiği yönünde yaklaşımlar var. LTB olarak 2014 yılından beridir yeni köprü yapımıyla ilgili ihaleye çıkıyoruz, ancak istenen bedel her zaman çok yüksek olduğu için ihale hiç bağlanamadı. Ben burada 600 bin TL’yi korumak için çabaladım ve başardım. Mesele Lefkoşa ve Lefkoşalıların her kuruşuna sahip çıkmaktır ve bu doğrultuda uğraş verdim.”

“Çözülemez denen mezbaha sorunu bitti, bir ay içerisinde açılıyor”

LTB’yi 4 yıl sonunda bir noktaya getirdiklerini, yatırım amaçlı kredi kullanma ortamını yakaladıklarını, nüfusa paralel yatırıma yaklaşmış bir noktaya ilerlediklerini ifade eden Başkan Harmancı, “Yeni dönemde bu çalışmaların artık taçlandırılması gerektiğine inandığım, başta kaldırım, cadde düzenlemeleri olmak üzere, birçok yatırımı yapma zamanı geldiği için yeniden aday oldum. Bunlar yarım bırakacağım işler değil” dedi.

Ödenen borçlar konusunda bilgilendirmede bulunan Başkan Harmancı, sözlerine şöyle devam etti: “Görevi aldığımızda bankalara 30 milyon TL borç vardı ve bir kısmı dövizdi. Tüm banka borçlarını yapılandırdık. Bunu da Belediye Meclisinde de problem çıkabileceğini bildiğimiz için görev süremizi aşmayacak şekilde yaptık. Haziran ayı sonunda 30 milyon TL’lik banka borcunu tamamen kapatıyoruz. Müteahhitlere olan 8 milyon TL’lik borçlar vardı. Bunları da bütçe disiplini içerisinde kapamayı başardık. “Çözülemez” denilen ve yıllardır hizmet vermesi bir türlü başarılamayan mezbaha konusuna kararlılıkla eğildik. Geri dönen 1,1 milyon TL’lik çek sorununu ödeme yaparak çözdük, dönüp üzerine 2,6 milyon TL daha ödedik. Kısacası başkası yaptı, ben ödedim. Ciddi bir hukuki başarı da kazanarak süreci tamamladık. Mezbahayı bir ay içerisinde açıyoruz. Dört dörtlük deneme sürecine girecek ve sonrasında hizmet verecek”

“Borçlar azalıyor, öz kaynak gelirleri artıyor, göstergelerin tümü olumludur”

Borçların ödenmesi konusunda bilgi vermeye devam eden Harmancı, konuşmasında öz kaynak gelirlerine de yer verdi “Elektrik kurumu borçları zaten yapılanmıştı, biz de rutin ödemelerimizi yaptık. Sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı konusunda 2016 yılı Ocak ayından itibaren güncel yatırımlar başladı, kamuya borç stokunu durdurduk. Emekli olanların ise tek kuruş borcu kalmadı. Her bir emeklinin maliyetinin 300 bin TL’ye yakın olduğu düşünüldüğünde ciddi rakamlar ödendi. Totalde ekonomik yapımız ile ilgili attığımız adımlar ileriye dönüktür ve göstergelerin tümü olumludur.

Öz kaynak gelirleri de yüzde yüz artmıştır. Ekonomik programımızdaki maddelere göre ilerledik. Dokununca medyanın yiyeceği insanlara haciz çıkardık. Bunun ne reklamını yaptık, ne de o kişiler ödememezlik yaptılar.

“Su tariflerinde Lefkoşalıların yüzde 80’ini koruyarak hareket ettik”

Lefkoşa’da uygulanan su tarifeleri konusunda kendilerinin suyu 13 ton bandında kullanan yüzde 80 Lefkoşalıyı koruyarak hareket ettiğini belirten Harmancı, yurttaşların da bu konuda aşırı sitem etmemesinin bununla alakalı olduğunu dile getirdi.

Başkan Harmancı gelecek dönemde projeleri arasında toplu taşıma konusunun yer aldığını, bu konuda yeni bir görüşme gerçekleştirdikleri Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın kendilerine güç verdiğini belirtti. LTB Başkanı, “Trafikte master plan” müjdesi de verdi. TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin finansmanını sağladığı Kemal Aksay ve Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki işlerin 10 gün içinde bitirileceğini açıklayan Başkan Harmancı, “Bana ‘bu projeyi hayata geçireceğim’ dediğimde bazı kişiler bunun sözünü vermemem gerektiğini aktardı, bu konuda da tüm imkanları zorladık ve bugün iki cadde de ciddi dönüşüm yaşanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte hem bölge halkına ve hem de herkese yapım çalışmaları sürecindeki anlayışları için teşekkür ederim” dedi.

“Hamitköy’ün kanalizasyon sorununu tümden bitirmek için finansmanı sağladık”

Başkan Harmancı LTB’nin artık müteahhitler için en zor çalışılan belediye konumunda olduğunu, çünkü ihale süreçlerinin her aşamasında tahlil ve ölçümler yaptırdıklarını belirterek, kendileri ile çalışan şirketlerin de buna göre davranmaya başladıklarını aktardı.



Başkan Harmancı, Hamitköy’ün kanalizasyon probleminin çözümü için öz kaynaklarını kullanarak yatırımlar yaptıklarını, bölgeye yaklaşık bir milyon TL’lik kanalizasyon hattı döşediklerini, böylece yaklaşık üç kilometrelik alanda 420 hanenin hatta bağlandığını söyledi.

Hamitköy’ün kanalizasyon sorununu tümden bitirecek olan ve 5 milyon Euro’luk kanalizasyon altyapı hibesi temininin sonuçlandırdıklarını, Avrupa Birliği ile Brüksel’de 3 kez görüştükten sonra pek çok toplantılar yapıldığını söyleyen LTB Başkanı, “proje hayata geçtiği zaman yaklaşık

2 bin 100 bina ve 3 bin 900 hane kanalizasyona bağlanmış olacaktır” dedi.

“İhtiyaç fazlası araçlar satıldı, temizlik gibi ihtiyaç olan alanda araç filosu yenilenmeye başladı”

LTB çalışanlarının 4 yıl önceki motivasyonunun tamamen bitmiş durumda olduğunu, göreve geldikten sonra bu durumu terse çevirmek için ilk iş olarak makam aracı da dahil birçok salon aracı satışa çıkardıklarını belirten Başkan Harmancı, burada eskinin izlerini silerken, maddi kazanç da elde edildiğini söyledi. Araç satışlarından o dönemin döviz kuru ile 450 bin TL gelir elde edildiğini, azalan araç filosu ve bu satışlar sayesinde 4 yılda 600 bin TL'lik de tasarruf sağlandığını söyledi.



Öte yandan, Lefkoşalılara etkin hizmet vermek için temizlik alanında ihtiyaç duyulan 11 yeni iş aracı aldıklarını, bunların 8’ini de kendi öz kaynakları ile başardıklarını ifade eden Harmancı, bunlardan sadece bir tanesinin bedelinin 500 bin TL olduğunun altını çizdi.

Başkan Harmancı, temizlik alanında hedeflenen noktaya gelinmesi için çöp araçlarının komple yenilenmesi, konteyner yıkama makinesi ve sokak süpürme makinesine de ihtiyaç olduğunu, LTB’nin sağlamış olduğu etkin mali disiplin ve bütçesi sayesinde önümüzdeki süreçte bunu başarabileceğini söyledi.

“Belediyenin sosyal yönleri olmalıdır, biz buna uygun birçok proje geliştirdik”

Lefkoşalıların kendileri döneminde belediyenin düze çıkması adına inanarak görevlerini yerine getirdiğini, bugün tahsilat oranının yüzde 89’u bulduğunu ifade eden Harmancı, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Lefkoşalı şunun kıymetini biliyor; dürüst, adil, temiz yönetim ihtiyacı vardı ve bu sağlanıyor. Geçmiş dönemlerde yaşanan pervasızca, hesapsızca borçlanarak şehrin geleceğini batağa sürükleme değil, plan ve program çerçevesinde hareket etmek her şeyden önemlidir.

Bu şehirde yaşayan herkes benim gailemdir. Şehirde aç insanlar vardı ve buna asla görmemezlikten gelemezdim, işte bu nedenle günde 170’e yakın ihtiyaçlı bireye bir öğün yemek sağlayan Paylaşım Mutfağı’nı kurduk.

Hem bu şehirde hem de ülkemizde şiddete uğrayan kadınların var, onların yalnız bırakamazdık, bu nedenle yerel yönetimlerde bir ilk olan ve yine ülkemizde tek olma özelliğine sahip Kadın Sığınma Evimiz hizmet geçti.

Şehir de artık özel gereksinimli bireylerinin yanındadır. Atıl durumdaki otobüsü tamir ederek hizmete sunduk, ardından bir adet engelsiz aracı maratondan elde edilen gelirle alarak hizmete sunduk, böylece artık özel gereksinimli bireylerimizin tüm ulaşım ihtiyaçlarıkarşılanıyor.Engelsiz dans grubu ile farklı yerlerde gösterilerini yapıyor, market alışverişlerine gidiyor, berber kuaför hizmetinden yararlanıyor, her hafta belediye engelsiz haber bülteni ile bu insanlara ulaşıyor. Gençlerin Lefkoşa’da yeri ve sözü var dedik, bu amaçla LTB Gençlik Meclisi’ni kurduk. 4 farklı masa oluşturan pırıl pırıl gençlerimiz, yaşadıkları şehrin yönetimine katkı sağlıyor, birlikte hazırladıkları projelerini hayata geçiriyorlar.”