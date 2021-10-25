Başkent Lefkoşa’da İş Yeri Denetimleri Devam Ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 73 iş yerini denetledi. LTB Zabıta Şubesi ekipleri ise hafta boyunca yurttaştan gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili yerlere denetimler gerçekleştirdi.

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

183 Birim Ürün Müsadere Edildi, 7 İş Yerine İhbar Verildi

Denetimlerde 3 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 183 birim ürün müsadere edildi, 7 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 3 Yurt, 21 Kuaför/Berber/ Güzellik Salonu, 13 Market, 4 Off Licence, 3 Restoran, 1 Manav, 4 Kreş/Anaokul, 13 Kafeterya, 4 Pide ve Lahmacun Fırını, 5 Bar, 2 Okul Kantini.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.