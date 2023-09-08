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Basketbol’da 11 hakem yeni dönemde parkeye geri dönme kararı aldı

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Basketbol’da 11 hakem yeni dönemde parkeye geri dönme kararı aldı
Basketbol’da 11 hakem yeni dönemde parkeye geri dönme kararı aldı

Basketbol’da hareketlilik devam ediyor. Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Ali Tüzünkan’ın adaylığı eski Federasyon Yönetimi tarafından kabul edilmemiş, başka da aday olmayınca adaysız gidilen Federasyon Genel Kurulu’nda kulüpler tüzük değişiklikleri gerçekleştirmişlerdi.

 

GEÇMİŞ DÖNEMDE HAKEMLER ÇOK TARTIŞILMIŞTI

Basketbol’da özellikle son iki yıldır hakem konusu çok tartışılmıştı. Birçok maçta tartışmalar yaşanmıştı. Genel Kurulda sunulan hesaplara göre ise Federasyonun sadece hakemlere 400 Bin TL’ye yakın borcu bulunuyor.

 

YENİ DÖNEMDE GÖREV ALACAKLAR

Basketbol’da bunlar yaşanırken geçtiğimiz dönem Basketbol hakemliğini bırakan bir grup hakem de yeni dönem de görev alacaklarını açıkladılar.

Hakemlerin bir süre önce bir araya geldikleri ve yeni dönemde yeni bire ekibin yönetiminde yeniden parkeye dönme yönünde karar aldıkları belirtildi.

 

SIRDAR GÖREVE HAZIRIZ, TÜZÜNKAN VE EKİBİ İLE ÇALIŞIRIZ

Detay Gazetesi’ne konuşan tecrübeli Basketbol hakemlerinden Nusret Sırdar yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon hakemliği bırakmak zorunda kalan hakemler ile bir araya geldiklerini ve yeni dönemde görev alamaya hazır olduklarını belirtti.

 

11 TECRÜBELİ HAKEM OLARAK HAZIRIZ
Bu süreçte bizimle Ali Tüzünkan görüşme talebinde bulundu. 11 hakem olarak görüştük Ali Tüzünkan ve ekibi ile. Bize karşı yaklaşımı, deneyimli hakemler olarak bizi heyecanlandırıldı. Onun yönetiminin olacağı ortamda yeniden görev alma kararı aldık.

Daha sonrasında da ben 11 hakemi temsilen her iki aday ile görüştüm.

Yaptığımız görüşmeden bizimle uyum içerisinde çalışacağına inandığımız fikirlerimizi dikkate alacak ve huzurlu şekilde basketbola hizmet etmek isteriz.

Orhun Başkana karşı geçtiğimiz dönemlerde yaşananlardan dolayı onunla çalışmak istemediğimizi söyledik. Yaşanılanlardan büyük bir güvensizlik doğdu. Orhun Mevlit yönetimi yeniden göreve gelirse onunla çalışamayacağımızı kendisine de ilettim. Güven zedelendiği için çalışmayacağımızı söyledim.

Yeni dönemde yeni hakemler ile birlikte çalışıp yenilere abilik liderlik yapmak istiyoruz. Onlarla birlikte birkaç sene onları da yetiştirip Federasyon yönetimi ile uyum içerisinde çalışmak istiyoruz.

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