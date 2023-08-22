Basketbolda genel kurul 6 Eylül’de

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yer alacak olan genel kurul saat 18.00’de başlayacak.
Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olmak isteyenlerin 1 Eylül Cuma günü saat 17.00’ye kadar federasyona müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.
Genel kurul gündemi ise şöyle:
1. Nisap
2. Divan Kurulunun Oluşturulması
3. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması
4. Mali Raporun Okunması ve Oylanması
5. Başkan Adaylarının Konuşması
6. Başkanlık Seçimi Oylaması
7. Kapanış
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