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Basketbolda genel kurul 6 Eylül’de

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KKTC Basketbol Federasyonu’nda Olağan Seçimli Genel Kurul, 6 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Basketbolda genel kurul 6 Eylül’de

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda yer alacak olan genel kurul saat 18.00’de başlayacak. 

Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olmak isteyenlerin 1 Eylül Cuma günü saat 17.00’ye kadar federasyona müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

Genel kurul gündemi ise şöyle:

1. Nisap

2. Divan Kurulunun Oluşturulması

3. Faaliyet Raporunun Okunması ve Oylanması

4. Mali Raporun Okunması ve Oylanması

5. Başkan Adaylarının Konuşması

6. Başkanlık Seçimi Oylaması

7. Kapanış

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