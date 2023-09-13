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Basketbolda genel kurul duyurusu yapıldı

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KKTC Basketbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta yürütme görevini üstlenen Divan Kurulu, daha önce açıkladıkları gibi 27 Eylül tarihinde başkanlık seçimi gündem maddeli genel kurul çağrısı yaptı.
Basketbolda genel kurul duyurusu yapıldı

Yapılan açıklamada genel kurulun Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda yapılacağı, başkan adayı olmak isteyenlerin 26 Eylül salı günü saat 17.00'ye kadar Divan Kuruluna başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan Genel Kurul çağrısı şöyle:

 

Duyuru: KKTC BASKETBOL FEDERASYONU ERTELENEN OLAGAN GENEL KURUL VE BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HK.

 

06 EYLÜL 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da başkan adayı olmamasından dolayı alınan karar gereği, Başkanlık Seçimi  27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 18.00’de Memduh Asaf Sokak Köşklüçiftlik-Lefkoşa adresindeki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yine 6 Eylül'deki Olagan Genel Kurul'da alınan karar gereği̇ başkan adaylarinin 26 Eylül 2023 Salı günü saat 17.00’ye kadar Divan Kurulu'na müracaat etmeleri̇ gerekmektedi̇r. 27 Eylül de başkanlık seçimi için toplanacak Olağan Genel Kurul gündemi aşağıdaki gibidir.

 

GÜNDEM:

1.NİSAP

2.BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMASI

3.BAŞKANLIK SEÇİMİ OYLAMASI

4.DİLEK VE TEMENNİLER

5.KAPANIŞ

 

KKTC BASKETBOL FEDERASYONU DİVAN KURULU

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