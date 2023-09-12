Basketbol’da ligin en uzunu Praise Larnaka Gençler Birliği’nde

Kulüp transferi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yapılan açıklamada; “Hoş Geldin Praise Okofor...

Praise, 2023-2024 sezonunda 90. Yılımızda Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Basketbol ProLig'de mücadele edecek Basketbol A takımında görev alacak.

210 Cm ligin em uzun oyuncusu da olan ve son iki sezonda GAÜ ile birlikte Final oynayan Praise Okofor kırmızı-kara renklere bağlayacak imzayı attı...” dendi.



Haber ve Fotoğraf: Ersin Orkoz