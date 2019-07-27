Taşkent Doğa Parkı Batı Nil Virüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Batı Nil Virüsü sivrisinekler aracılığı ile yayılan bir hastalıktır. İnsanlara bulaşması durumunda %80 oranında farkedilmeyecek şekilde atlatılır, %20 oranında ateş, baş ağrısı kusma ve kaşıntı belirtileri gösterir. %1’in altında bir oranda ise menenjit gibi daha ciddi belirtiler gösterebilir. Sinir sisteminin etkilendiği hallerde ölüm oranı yaklaşık 10%dur. Farklı sağlık sorunları olan ya da 60 yaşının üzerindeki kişiler için hastalık daha tehlikelidir. Semptom görülmesi halinde vakit kaybetmeden uzman doktorlara görünün.

HASTALIK KİMLERE BULAŞIR?

Hastalığın konak hayvanı kuşlardır. Normal yaşam döngüsü içinde kuşlardan sivrisineklere oradan da yine kuşlara bulaşır. Bazı raslantısal durumlarda diğer tür hayvanlara özellikle insanlara, atlara ve kedilere de bulaştıkları tespit edilmiştir. Atlar için de ciddi tehlike olabilecek bir hastalıktır.

HASTALIK NASIL BULAŞIR/BULAŞMAZ?

Hastalık sivrisinek yolu ile bulaşır. Sivrisinek vektörü dışında kan/organ nakli, emzirme gibi yöntemlerle de bulaşabildiği belirlenmiştir. Bu hastalık insandan insana, ya da kuşla ve/veya diğer enfekte hayvanla temas yolu ile bulaşmaz.

DOĞA PARKI BUGÜNE KADAR NE YAPTI?

Taşkent Doğa Parkı 2018 yılında Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gelen yaklaşık 300 hayvanın hepsine birçok diğer testlerin yanında batı nil virüsü testleri de yapmıştı. Bu dönemde tüm örnekler negatif çıkmıştı. Doğa Parkı bu gibi testler için imkanları dahilinde ve özellikle ekonomik imkanlardan dolayı her gelen hayvanı tek tek değil biriktir-toplu test et yöntemi ile test etmeye çalışmaktadır.

HASTALIĞIN YAYILMASINI ÖNLEMEK/KORUNMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?

Hastalığın yayılmasını önlemek için sivrisinek kontrolü yapılmalıdır. Durağan su birikintilerinin biyolojik kontrolle sivrisinek üretiminin önlenmesi, kirli açık/yüzeysel su birikintilerinin ortadan kaldırılması gerekir. Sivrisinek kovucu ilaçlar (vücut derisine ve/veya kıyafetlere uygulanabilen) kullanılabilir, evlerde sivrisinek geçirmeyen sinek telleri veya klima kullanmak faydalıdır. Uzun kollu kıyafetler tercih edilebilir. Sivrisinekler genelde gün ağarırken, ve gün batımı esnasında aktif olurlar, bu zamanlarda korunmak önemlidir.

HASTALIKLA İLGİLİ İZLEME VE KONTROL İÇİN NE YAPILABİLİR?

Sivrisinek kapanlarının çeşitli yerlere kurularak içerisinde yakalanan sivrisineklerin test edilmesi, ve yaban kuşlarının düzenli kan tahlillerinin yapılması erken uyarı ve önlem alınması açısından önemlidir.

DOĞA PARKI NASIL KATKI KOYABİLİR?

Doğa Parkına bağlı Yaban Hayat ve Kurtarma Merkezine yılda yaklaşık 300 yaban kuşu teslim edilmektedir. Araştırma Laboratuvarında yaban kuşların test edilmesi için gerekli Laboratuvar ekipmanları (ELISA) mevcuttur fakat hızlı test yapılması için sürekli olarak pahalı olan kitlerin temin edilmesi ve düzenli bir test programı oluşturulması gerekmektedir. Sivrisineklerin test edilebilmesi için sivrisinek tuzakları ve bir PCR cihazı temini gerekmektedir. Doğa Parkı gerekli desteği görmesi durumunda bu konularda gerekli altyapıyı geliştirerek ilgili birimlere düzenli olarak raporlama sağlayabilir.”