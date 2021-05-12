Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatleri açıklandı

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Bayram süresince PCR veya Antijen testleri yapılacak olan merkezler ve çalışma saatlerini duyurdu
Merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.
Lefkoşa
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Ayaktan Tanı Merkezi )
Gün ( 08.00-13.00 )
Gün (08.00-16.00)
Gün ( 08.00-19.00)
Lefkoşa Fuar Alanı
Gün kapalı
Gün ( 08.00- 14.30 )
Gün ( 08.00-14.30 )
Mücahitler Sitesi
Gün kapalı
Gün ( 08.00- 14.30)
Gün ( 08.00- 14.30)
Girne
Girne Akçiçek Hastanesi
1,2 ve 3. Gün ( 08.30- 13.00)
Leymosun Kültür Evi
Gün kapalı
(08.00-14.00)
( 08.00-14.00)
Gazimağusa
Gazimağusa Devlet Hastanesi
1,2 ve 3. Gün (08.00-14.00 )
Magem
Gün kapalı
(08.00-14.00)
(08.00-14.00)
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