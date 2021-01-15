  • BIST 1.530
  • Altın 442,269
  • Dolar 7,4402
  • Euro 9,0244
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 21 pozitif vakaya rastlandı!

Bazı bölgelerde telefon hizmeti aksayacak

» »
 Lefkoşa - Akdoğan arasında çalışan fiber optik kablosunda yapılacak çalışmadan dolayı Akdoğan, Vadili, Beyarmudu ve Çayönü santrallarından hizmet alan abonelere yarın 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve internet hizmetleri kesintili verilecek.
Bazı bölgelerde telefon hizmeti aksayacak

 Lefkoşa - Akdoğan arasında çalışan fiber optik kablosunda yapılacak çalışmadan dolayı Akdoğan, Vadili, Beyarmudu ve Çayönü santrallarından hizmet alan abonelere yarın 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve internet hizmetleri kesintili verilecek.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, konuyla ilgili açıklamasında, olası hizmet aksamalarından dolayı abonelerden özür diledi ve anlayışla karşılamalarını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziynet eşyaları tuvalete atıp sifonu çekti!15 Ocak 2021 Cuma 15:10
  • Güpegündüz Hırsızlık!15 Ocak 2021 Cuma 15:05
  • Piyasaya sahte para sürmüşlerdi15 Ocak 2021 Cuma 15:00
  • DEV-İŞ: “Enflasyon Yüzde 15 İken Yüzde 2 Katkı Artışı Belediyelerin Hizmet Sunmasını İmkansız Hale Getirecektir”15 Ocak 2021 Cuma 14:58
  • Market poşetinde uyuşturucu sakladılar15 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar Dr. Fazıl Küçük Müzesini Ziyaret Etti15 Ocak 2021 Cuma 14:52
  • Bıden'dan 1,9 Trilyon Dolar Kovid-19 Yardım Paketi Önerisi15 Ocak 2021 Cuma 14:50
  • Tahsil ettiği paraları sirkat etti!15 Ocak 2021 Cuma 14:45
  • Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı15 Ocak 2021 Cuma 14:40
  • Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 3 kişi mahkemeye çıkarıldı15 Ocak 2021 Cuma 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti