BEAL öğrencilerinden örnek duyarlılık

LTB Paylaşım Mutfağı’nda 25 koli kuru gıda yardımı yapan BEAL öğrencileri, toplumsal dayanışma adına güzel bir örnek oluşturdu.

Ülkemizin en önemli sosyal dayanışma örnekleri arasında yer alan LTB’nin Paylaşım Mutfağı, toplumun farklı kesimlerinden aldığı destek ile daha da büyüyor. İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacını karşılayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bir destek de geleceğin toplumunu şekillendirecek gençlerden geldi. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) 11 Yabancı Dil Sınıfı öğrencileri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na kuru gıda desteğinde bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı duyarlı davranışları nedeni ile öğrencileri kabul ederek kendilerini Teşekkür belgesi takdim etti.

Başkan Harmancı: Gösterilen bu duyarlılık beni memnun ediyor

Öğrencileri kabulünde konuşan Başkan Harmancı, iyi bir eğitimin birçok farklı alandan meydana geldiğini belirterek, BEAL öğrencilerinin de dersler dışında hayata dair birçok konuda çalışma içinde olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Toplanan yardımın miktarının değil önemli olanın duyarlılık olduğunu belirten Harmancı, “Şehri beraber paylaştığımız birçok insan var. Yaşlı bakıma muhtaç kimseler var. Bizler onlara kol kanat germeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki siz de buna bir ucundan destek verdiniz.” dedi.

Öğrencilere Yaşlılara Hizmet Birimi, LTB Gençlik Meclisi, LTB Kadın Sığınma Evi ve yapımı süren Hayvan Barınağı ile ilgili de bilgi veren Harmancı, insanın hayatta paylaştıkça mutlu olacağına inandığını belirtti.

Hülya Tek: Paylaşım Mutfağı’na katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz

BEAL Tarih Öğretmeni Hülya Tek ise 11 Yabancı Dil Sınıfı öğrencilerilerinin öncülüğünde, okulun onur kurulu ile diğer tüm gönüllü öğrenci, öğretmen, idareci ve çalışanların desteğiyle toplam 25 koliden oluşan çeşitli kuru gıdanın temin edildiğini söyledi. Bu tür organizasyonlar ile öğrencilere paylaşmayı, yardımlaşmayı ve farkında olmayı aşılamayı hedeflediklerini belirten Tek, Paylaşım Mutfağı’na küçük de olsa bir destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

