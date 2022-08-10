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"Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor"

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından kendi özkaynakları, bilgi ve emek gücüyle Başbakanlık kavşağı ile cadde boyunca sel ve taşkın riski bulunan sorunlu alanlara kalıcı çözüm için başlattığı yağmur suyu drenaj çalışması aralıksız olarak sürüyor.
"Bedrettin Demirel Caddesi’ndeki Çalışmalarda Yeni Trafik Düzenlemesi Başlıyor"

Bir haftalık sürede köprü ile kavşak arasını kapsayan çalışmanın ilk etabını tamamlayan LTB, ikinci etap çalışmalarının da yine sorunsuz ve güvenli şekilde devam etmesi için trafik akışını yeniden düzenledi.
LTB,Lefkoşa’nın ana arterlerinden Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde yer alan Başbakanlık kavşağındaki yağmur suyu drenaj çalışmasını okullar açılmadan, 32 gün içerisinde tamamlayacak.

 

Bakanlıkların Bulunduğu Yönden Trafik Işıklarına Gelişte, Mehmet Akif Caddesi ve Ortaköy İstikametine Dönülmüyor

Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın bulunduğu bölgeden trafik ışıklarına gelen sürücüler Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ve Ortaköy istikametinde ilerleyemeyecekler.

Yine aynı şekilde İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sayıştaylığın bulunduğu bölgeden trafik ışıklarına ulaşan sürücüler Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ve Ortaköy istikametinde ilerleyemeyecekler.

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) ve Ortaköy’e gidecek yurttaşlarımızın bu bölgelere güvenle ve sorunsuz ulaşmaları için gerekli tüm yönlendirme levhaları güzergah üzerinde yer alıyor.

 

Ortaköy, Göçmenköy ve Taşkınköy istikametinden Başbakanlık Işıklarına Gelindiğinde Mehmet Akif Caddesi’ne (Dereboyu) Dönüş Yapılmıyor

Ortaköy, Göçmenköy ve Taşkınköy bölgelerinden Başbakanlık Kavşağı’na gelindiğinde Mehmet Akif Caddesi’ne (Dereboyu) dönüş yapılmıyor. Yurttaşlarımız, Araç Kayıt Dairesi’nin (Kıbrıs Türk Hava Yolları eski binası) bulunduğu trafik ışıklarını geçtikten sonra sağa dönerek (Açık Öğretim Fakültesi’nin bulunduğu alan) caddeye ulaşabilirler.

Ortaköy, Taşkınköy ve Göçmenköy bölgelerinden Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler, trafik ışıklarından düz ilerleyerek şehrin içerisine ulaşabilecekler.

 

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Yönünden Gelenler için Ortaköy’e Gidişler

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) yönünden Ortaköy’e ulaşmak isteyen sürücüler Başbakanlık trafik ışıklarına gelmeden trafik yönlendirmeleri ile 300 metre önce sola (Güneş Rezidans’tan ARUN’a doğru ilerleyen yol) dönerek Ortaköy yönünde ilerleyecekler.
 

Şehrin içinden Başbakanlık ve Bakanlıklar Bölgesine Gidişler

Şehrin içerisinden gelerek Başbakanlık/Bakanlıklar bölgesine ulaşmak isteyen yurttaşlar, ışıklara gelmeden (İktisat Bank öncesi) sağa dönerek (Haydarpaşa Ticaret Lisesi istikameti) trafik yönlendirmelerini takip ederek bölgeye ulaşabilecekler.

 

Şehrin içinden Başbakanlık Işıklarına Gelenlerin Ortaköy’e Ulaşımı

Şehrin içerisinden Başbakanlık ışıklarına gelerek Ortaköy’e ulaşmak isteyen yurttaşlar, rutin şekilde trafik ışıklarını geçip düz ilerleyerek Ortaköy’e ulaşabilecekler.

 

Trafiğin Sorunsuz Akışı ve Güvenliği için LTB Ekipleri Gerekli Önlemleri Aldı
Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliği için LTB Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi gerekli tüm uygulamaları yaptı ve önlemleri aldı. Yurttaşlar çalışmalar süresince Alo 185 çözüm hattına 7/24 ulaşabilirler.
 

Altyapısı Eksiksiz bir Başkent için Kararlılıkla Çalışılıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi 4 yıllık süreç içerisinde Sanayi bölgesinde Doktoroğlu olarak bilinen alan ile Girne Caddesi, Şht. Ecvet Yusuf Caddesi ve Okullar Yolu gibi geçmişten kalan pek çok kronikleşmiş altyapı sorununa kalıcı çözümler getirerek başkent Lefkoşa’yı sağlam ve çağdaş bir geleceğe kararlılıkla hazırlıyor.

 

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