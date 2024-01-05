Belarus: Lukaşenko, kendisine ömür boyu yargı dokunulmazlığı sağlayan yasayı imzaladı

'Avrupa'nın son diktatörü' olarak çağrılan Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, kendisine ömür boyu yargı dokunulmazlığı sağlayan yasayı imzaladı.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, kendisine ömür boyu cezai kovuşturmadan muafiyet sağlayan yeni bir yasa imzaladı.

Düzenleme aynı zamanda yurtdışında yaşayan muhalefet liderlerinin gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmalarını engelliyor.

Yeni yasa metnine göre Lukaşenko iktidarı bırakması halinde "başkanlık yetkilerini kullanırken işlediği eylemlerden sorumlu tutulamayacak."

Tüm eski başkanlar ve aile üyeleri için geçerli olan yasanın gerçekte ise sadece Belarus'u neredeyse 30 yıldır demir yumrukla yöneten 69 yaşındaki Lukaşenko'yu koruyacağı belirtiliyor.

'Avrupa'nın son diktatörü' olarak çağrılan Lukaşenko'nun teni önlemle, 2025 yılında yapılacak bir sonraki başkanlık seçimlerinde potansiyel rakiplerini ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Son yıllarda yurt dışına kaçan muhalefet liderlerinin seçilmesini imkansız hale getiren yasaya göre, sadece Belarus'ta en az 20 yıldır kalıcı olarak ikamet eden ve başka bir ülkede oturma izni olmayan ülke vatandaşları aday olabiliyor.

Lukalenko'nun Ağustos 2020'de altıncı dönem için yeniden seçilmesi sırasında kitlesel protestolarla sarsılan ülkede, 35.000'den fazla kişiyi gözaltına almış, "bunların çoğu gözaltında işkence görmüş" ya da ülkeyi terk etmişti.

Yasada devlet başkanına ve aile üyelerine ömür boyu devlet koruması, tıbbi bakım, hayat ve sağlık sigortası sağlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca devlet başkanı istifa ettikten sonra da parlamentonun üst kanadının ömür boyu daimi üyesi olacak.

"Diktatörün adalet önüne çıkarılmasını sağlayacağız"

2020'de komşu Litvanya'ya kaçan muhalefet lideri Svetlana Tikhanovskaya, yeni yasanın Lukaşenko'nun "kaçınılmaz gelecek korkusuna" yanıtı olarak hazırlandığını savundu.

Tikhanovskaya, "Binlerce Belaruslunun kaderini mahveden Lukaşenko, uluslararası hukuka göre cezalandırılacak ve hiçbir dokunulmazlık onu buna karşı koruyamayacak, bu sadece bir zaman meselesi" dedi.

"Diktatörün adalet önüne çıkarılmasını sağlayacağız" diyen Tikhanovskaya, Belarus'ta aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Ales Bialiatski'nin de bulunduğu yaklaşık 1.500 siyasi mahkûmun halen parmaklıklar ardında olduğunu hatırlattı.

Lukalenko, Ukrayna'da Rus işgali altındaki şehirlerden Belarus'a yasadışı çocuk transferine karışmakla da suçlanıyor.

Ülkenin siyasi muhalefeti, muhalif siyasetçilerin kaybolması ve Ukraynalı çocukların Ukrayna'dan çıkarılmasıyla ilgili soruşturma açılmasını istiyor.