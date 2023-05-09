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Belçika: Sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 3 kat arttı

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Belçika’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı bir yılda üç kat arttı.
Belçika: Sığınma başvurusu yapan Türklerin sayısı 3 kat arttı

Belçika İçişleri Bakanlığı Göçmenlik Bürosu, ülkeye sığınma başvurusu yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısının bir yılda yaklaşık üç kat arttığını açıkladı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Belçika'da Flamanca yayımlanan De Standaard gazetesi ise giderek daha fazla yüksek eğitimli Türk vatandaşının ülkelerini terk ettiğini yazdı. Bunun nedeninin, Türkiye'deki ekonomik ve siyasi durum olduğunu vurgulayan gazeteye göre, “gençlerin dörtte üçü Erdoğan rejiminden kaçmak istiyor”.

Belçika Göçmenlik Bürosu tarafından De Standaard gazetesine yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 671 olan sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı, bu yıl 1721’e yükseldi. Göçmenlik Bürosu, Türkiye'den Belçika'ya yönelik ekonomik göç rakamlarının da önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyor.

Bu kuruma göre, 2021 yılında Türkiye'den 660 kişi çalışmak için Belçika'ya gelirken, 2022’de bu sayı 1243’e yükseldi. Resmi rakamlar, Türkiye'den Belçika’ya taşınan araştırmacı sayısının neredeyse ikiye katlandığını ortaya koyuyor.

Göçmenlik Bürosu'ndan Paulien Blondeel, “Birçok başvuru dosyası da hâlâ inceleniyor” dedi.

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