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Belçika'da İslam karşıtı siyasetçiye casusluk suçlaması

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Belçika'da İslam karşıtı tutumuyla tanınan Filip Dewinter'e Çin'e casusluk yaptığı iddiasıyla dava açıldı.
Belçika'da İslam karşıtı siyasetçiye casusluk suçlaması

Belçika'da aşırı sağcı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) Partisinin önde gelen İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter hakkında Çin'e casusluk yaptığı iddiasıyla dava açıldı. 

Belçika'nın Flamanca yayın yapan Het Laatste Nieuws gazetesinin haberine göre, aynı zamanda Anvers Şehir Konseyi'nde Flaman Menfaati Partisinin grup temsilciliği rolünü üstlenen Dewinter'e, Anvers'te Çin için casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen bir sivil toplum kuruluşu örgütüyle kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle dava açıldı. 

Belçika Federal Savcılığı tarafından açılan davada, Dewinter'ın Çin'e casusluk hizmeti sunduğu iddia edilen sivil toplum kuruluşuna yaklaşık 10 yıldır danışmanlık yaptığı ve bu çerçevede Belçika'daki karar alma mekanizmalarını etkilediği yönündeki iddialar araştırılıyor.

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Geçen sene Brüksel'de bir cami önünde Cuma namazı çıkışında Kuran-ı Kerim sayfalarını yırtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda'nın  Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın bir ilişki yürütüyor.

Dewinter'in geçen sene söz konusu sivil toplum kuruluşunun Belçika'dan sınır dışı edilen Çinli kurucusu Shao Changchun ile yakın ilişkiler yürüttüğü, bu kapsamda federal polis yetkilileriyle kuruluşun talebi üzerine toplantılar gerçekleştirdiği iddia edildi. 

Diğer yandan, Dewinter'in Çin, Kazakistan ve Özbekistan'a yaptığı seyahatlerin masraflarının da Çin'e casusluk yapmakla suçlanan kuruluş tarafından karşılandığı savunuldu. 

Dewinter ise hakkındaki iddiaları reddederek, bunun bir karalama kampanyası olduğunu ve Anvers'teki Çinli toplumla yakınlaşmak için sivil toplum kuruluşuyla irtibat kurduğunu öne sürdü.

Aşırı sağcı parti üyesi Dewinter, Belçika'da özellikle İslam karşıtı faaliyetleri ve paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

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