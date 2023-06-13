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Belçika’da oy kullanma yaşı düşürüldü

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Belçika'da yapılan değişiklikle, oy kullanmanın zorunlu olduğu ülkede gençlerin AB seçimlerine ve siyasetine olan ilgisinin artacağı umuluyor.
Belçika’da oy kullanma yaşı düşürüldü

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin belirleneceği 2024 seçimleri için Belçika’da oy kullanma yaşı 16’ya düşürüldü.

Euronews Türkçe’nin aktardığı habere göre, bu değişiklikle ülkede 16 ve 17 yaşlarındaki 270 bin genç seçmenin oy vermek için sandık başına gitmesinin önü açıldı. Avrupa Gençlik Forumu’ndan Laura Mason, girişimin gençlerin siyasetle ilgilenmesi için önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Ancak genç seslerin duyulabilmesi için hala atılması gereken adımlar olduğunu vurgulayan Mason “Eğer gençlerin gerçekten demokrasimizle ilgilenmesi gerektiğine inanıyorsak, o zaman siyasi partilerde daha fazla genç insanlara yer verilmesi, siyasi güce sahip konumlara daha fazla gencin getirilmesi ve siyasette gençlerin görüşlerinin daha ciddiye alınması gerek” diye konuştu

Euronews’e değişiklik üzerine görüş bildiren 16 yaşındaki Belçikalı Alexis Macrae de, “Bence bu çok iyi bir fikir, çünkü biz gerçekten istediğimiz şeyleri değiştirebiliriz. Ve bizim için önemli olan konularda aslında bir sesimiz olabilir, o nedenle bizim değerlerimizi taşıdığını düşündüğümüz parti ya da kişilere oy vermeliyiz” dedi.

AP SEÇİMLERİNE KATILIM DÜŞÜK

Ancak genel olarak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılım oldukça düşük. İlk kez oy hakkına sahip olan 18-25 yaş arası genç kitle, ortalamadan daha az oy verme eğiliminde.

Buna karşın, Belçika’da oy kullanmanın zorunlu olması nedeniyle 16-17 yaşındakilerin yasaların baskısıyla sandığa gitmesi bekleniyor.

AB’ye üye ülkelerin genelinde 18 yaş ve üzerindekiler oy verme hakkına sahip. Ancak bunun istisnaları var. Avusturya 2007’de, Malta da 2018’de genel olarak oy verme yaşını 16’ya, Yunanistan ise 17’ye düşürdü.Almanya’da ise bu yılın başlarında Avrupa seçimlerinde oy kullanma hakkı 18 yaşından 16’ya indirildi. Yeni değişiklikle Belçika da Almanya’nın izinde bir adım atmış oldu.

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