Belçikalı paralimpik atlet ötenaziyle yaşamına son verdi

Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, yıllardır mücadele ettiği kas hastalığının artık dayanılmaz hale gelmesi sebebiyle ötenazi ile dün yaşamına son verdi.

40 yaşındaki Marieke Vervoort dün Belçika'nın Diest kentinde doktor kontrolü altında ötenazi ile hayata gözlerini yumdu.

Vücudunun kendini yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle Vervoort sürekli ağrı çekiyordu, nöbetler geçiriyordu, bacakları felç olmuştu ve çektiği acı nedeniyle güçlükle uyuyabiliyordu.

Belçika’da ötenazi yasal kabul ediliyor. Rio’daki Olmpiyat Oyunları’ndan sonrası için ötanaziyi düşündüğünü açıklayan Vervoort’un işlem için gereken belgeleri 2008’de doldurduğu belirtildi.

2012 yılında Londra Paralimpik Olimpiyat Oyunları’nda 100 metrede altın, 200 metrede ise gümüş madalya kazanan Marieke Vervoort, 2016’da Rio’daki oyunlarda da gümüş ve bronz madalya elde etmişti.

2016 yılında BBC Radyo 5’e bir röportaj veren Vervoort, çektiği acı yüzünden pek çok kez çığlıklar attığını ve ağladığını açıklamış, kuvvetli ağrı kesicilere ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Vervoort, “Pek çok insan bana, kaslarımı yiyip bitiren bu ilaçlara ve bunca ağrıya rağmen nasıl bu kadar iyi sonuçlar alabildiğimi ve hâlâ gülümseyebildiğimi soruyor. Benim için spor, tekerlekli sandalyede yarışmak bir tür meditasyon” demişti.