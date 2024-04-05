  • BIST 9508.88
  • Altın 2356.003
  • Dolar 31.9425
  • Euro 34.5252
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGazze'de yardım görevlilerinin öldürüldüğü hava saldırısıyla ilgili İsrail özür diledi

Bengihan: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 644 TL

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, 31 Mart itibarıyla dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 23 bin 644 TL olduğunu açıkladı.
Bengihan: Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 23 bin 644 TL

Bengihan yazılı açıklamasında, raporun, Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinden alınan gerekli beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumundan sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti.

Buna göre dört kişilik bir aile için 31 Mart 2024 itibarıyla açlık sınırının, 23 bin 644 TL olarak hesaplandığını belirten Bengihan, şu bilgileri verdi:

“Sendikamızın yaptığı çalışmaya göre, sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 202,63 TL aylık 6078,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 212,09 aylık 6362,70 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 224,58 TL aylık 6737,40 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 148,84 TL aylık 4465,20 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 23.644 TL’dir.”     

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre, ülkede 2024 Ocak ayında yüzde 3.84, şubat ayında yüzde 4.59, mart ayında yüzde 6.91, üç aylık toplam yüzde 16.11 enflasyon meydana geldiğini kaydeden Güven Bengihan, yıllık enflasyonun ise yüzde 94,45 olduğunu belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çilek, armut ve elmada limit üstü bitki koruma05 Nisan 2024 Cuma 16:20
  • Haftasonu, pazartesi ve salı yer yer sağanak bekleniyor05 Nisan 2024 Cuma 16:12
  • Dikkat... Bu güzergah pazar günü trafik akışına kapanacak05 Nisan 2024 Cuma 15:55
  • Girne Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor05 Nisan 2024 Cuma 15:44
  • Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu kuruldu05 Nisan 2024 Cuma 15:37
  • Unutulan telefonu çaldı, tutuklandı05 Nisan 2024 Cuma 15:29
  • Merkezi Cezaevi’ndeki grev yeniden başladı05 Nisan 2024 Cuma 15:21
  • 3 kaçak yakalandı05 Nisan 2024 Cuma 15:21
  • 2 bin 206 sürücü kontrol edildi: 1 tutuklu05 Nisan 2024 Cuma 15:04
  • Hafta sonu, pazartesi ve salı yer yer sağanak bekleniyor05 Nisan 2024 Cuma 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti