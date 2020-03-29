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Bergamo Belediye Başkanı: Milano'da oynanan maç biyolojik bomba etkisi yaptı

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İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrinin Belediye Başkanı Giorgio Gori, yaptığı açıklamada Milano’da oynanan Şampiyonlar Ligi maçının biyolojik bomba etkisi yaparak, koronavirüs salgınının başlangıcı olduğunu dile getirdi
Bergamo Belediye Başkanı: Milano'da oynanan maç biyolojik bomba etkisi yaptı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya, ölüm oranlarında Çin’i geride bırakarak zirveye yerleşti.

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergoma şehri salgından en çok etkilenen kentlerin başında geliyor. Belediye Başkanı Giorgio Gori yaptığı açıklamada, Bergamo’da görülen koronavirüs vakalarının çok yüksek olmasının nedeni olarak, 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta ve Valencia takımları arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı olabileceğini ifade etti. Gori, çok sayıda bilim insanının kendisi ile aynı fikirde olduğunu belirtti.

Gori, ülkede ilk koronavirüs vakasının 23 Şubat'ta ortaya çıktığını hatırlatarak, "Maalesef o sıralarda yeni tip koronavirüs aramızda dolaştığından haberimiz yoktu. Milano'ya giden 40 bin taraftar birbiriyle temas etti ve virüs yayıldı. Maç biyolojik bomba etkisi yaptı" açıklamasında bulundu.

Koronavirüsün yayılmasının sadece maçla ilişkilendirilemeyeceğini belirten Gori, "Olayların kıvılcımını, bilinmeyen bir zatürre ile Alzano Lombardo Hastanesi'ne giden hasta yaktı. O hasta; doktorları, hemşireleri ve diğer hastaları enfekte etti ve salgının kaynağı oldu" dedi.

Atalanta takımının stadyumunun UEFA kriterlerine uymadığı gerekçesiyle karşılaşma Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanmıştı.

Valencia kulübü tüm takımın, teknik heyetin ve görevlilerin testlerinin 3’te 1’inin pozitif çıktığını açıklarken, Bergamo ekibinde ise yedek kaleci Marco Sportiello’nun korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

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