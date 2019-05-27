  • BIST 86.786
  • Altın 250,501
  • Dolar 6,0490
  • Euro 6,7711
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Berova: “ UBP kendi adayını çıkarmalı”

» »
Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Özdemir Berova, çöken ülke ekonomisinin ayağa kalkması için bir an önce çalışma içine girilmesini en büyük beklenti olarak gördüklerini ifade etti.
Berova: “ UBP kendi adayını çıkarmalı”

BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlayan UBP Girne Milletvekili Özdemir Berova yeni hükümetten beklentilerini açıkladı.

“YARIM KALAN YATIRIMLAR VAR”

Ülke ekonomisinin çöktüğüne vurgu yapan Berova, ekonominin derhal ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyerek, hızlı adım atılması konusunda kabineye mesaj gönderdi. Berova, ülkede yapılması gereken bir çok iş olduğunu, yarım kalan yatırımların bir an önce tamamlanması gerektiğini, eksik bırakılan projelerin derhal tamamlanıp hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Tüm sektörlerin isyan ettiğini ifade eden Berova, “Tüm sektörler feryat figan içinde. Çarkların dönmeye başlayacağı, halkın rahatlayacağı bir dönem olsun. Temennimiz bu yönde” şeklinde konuştu. Berova, turizmi işaret ederek, bu sezonun kötü bir sezon olacağını, gelirlerin az olacağını ve 2020’de yapılması gerekenler için şimdiden önemle çalışılması gerektiğini vurguladı.

“BAKANLIK TALEP EDİLMEZ…”

Bakanlıklar ile ilgili bir soru üzerine Berova, Kabinenin belirlenmesinin Genel Başkanın tercihi olduğunu anımsatarak, Milletvekillerinin Bakan olmak için talep haklarının olmadığını, ancak kendilerine tevdi edilebileceğini söyledi. Genel Başkanı Ersin Tatar’ın tercihin bu şekilde olduğunu belirten Berova, saygı duyulması gerektiğini söyledi ve herkesin üzerine düşeni yaparak yoluna devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

 

“BENCE UBP KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI”

Program konularından birisi de Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Berova, Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayının parti meclisi tarafından belirleneceğini kaydederek, “Tabanla yaptığım yoklamalarda UBP kendi adayını çıkarmalı görüşü ortaya çıkıyor ama bu ilerde nasıl şekillenir göreceğiz. Bence UBP kendi adayını çıkarmalıdır.” Dedi.

Özdemir Berova, “Genel sekreter olmak ister misiniz?” şeklindeki soruya da öyle bir niyetinin olmadığını kaydetti ve sözlerini “ talebim de söz konusu değil.” Şeklinde tamamladı. 

 

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kesin sonuçlar açıklandı.. Brüksel'e gidecek işte o 6 vekil...27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:26
  • Cumhurbaşkanlığı’nda bugün toplantı yapılacak27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:13
  • UBP-HP hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:10
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar27 Mayıs 2019 Pazartesi 07:30
  • Kızılyürek Avrupa Parlamentosunda .. İşte kazananlar...26 Mayıs 2019 Pazar 20:37
  • Kıbrıslı Türkler hangi partiye ne kadar oy verdi?26 Mayıs 2019 Pazar 20:10
  • KKTC’de FETÖ/PDY operasyonunda yakalananlar tutuklandı26 Mayıs 2019 Pazar 19:27
  • Seyir halindeki araç yandı !26 Mayıs 2019 Pazar 19:21
  • Çalık’ın Ölüm Nedenini Belirlemek İçin Otopsi Yapıldı26 Mayıs 2019 Pazar 19:21
  • Lefkoşa'da, misafirini bıçakla yaraladı26 Mayıs 2019 Pazar 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti