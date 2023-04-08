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Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak

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Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Atletico Madrid ile çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçı yapacaklarını açıkladı.
Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak

Beşiktaş geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park’ta İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta dostluk maçında karşılaşacaktır.

Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

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