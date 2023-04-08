Beşiktaş, depremzedeler için Atletico Madrid ile karşılaşacak

Beşiktaş geliri depremzedelere bağışlanmak üzere 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park’ta İspanya La Liga devi Atletico Madrid ile hazırlık maçı yapacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Beşiktaşımız, 11 ilimizde hissedilen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atlético Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta dostluk maçında karşılaşacaktır.
Biletler, 9 Nisan Pazar günü saat 11.00'de Passolig üzerinden satışa çıkacaktır. Alacağınız biletlerle Bırakmam Seni Türkiyem kampanyası kapsamında deprem bölgelerine yapacağımız okullara katkıda bulunabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.
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