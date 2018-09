Koruyucu sağlık hizmetleriyle hastalıkların önüne geçilebileceğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, tüm sağlık merkezlerinde simir testi uygulamasını başlatılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Hedefimiz bir yıl içinde bu uygulamayı tüm sağlık merkezlerine yaymaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama dün Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde başladı. Beylerbeyi Inner Wheel Sağlık Kulübü simir testi uygulamasının başlamasıyla eş zamanlı olarak sağlık merkezine spiral bağışında bulundu.

Teslim töreni de Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde oldu. Törene, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara ile Beylerbeyi Inner Wheel Sağlık Kulübü Başkanı Sibel Tatar, Asbaşkan Ayşe Erişim Genel Sekreter Berin Avunduk ve üye Nilay Nizam Paralik katıldı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Beylerbeyi Inner Wheel Sağlık Kulübü üyelerine duyarlılıklarından ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Filiz Besim, “Hedefimiz bir yıl içinde bu uygulamayı tüm sağlık merkezlerine yaymak. Bu süreçte kaç simir yapıldığı ve kaç kişiye spiral takıldığı ile ilgili verileri de kamuoyuyla paylaşacağız. Eminim ki, bugün burada başlayan hizmet tüm adaya katkı sağlayacak” dedi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Kara, “KKTC’de ilk kez koruyucu sağlık hizmetlerine bu denli önem veriliyor” açıklamasında bulundu.