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Besim: İshal, kusma ve ateş gibi durumlarda hastaneye başvurulmalı

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Sağlık Bakanı Filiz Besim, yapılan analizler sonucu bazı bölgelerde rastlanan kirlilik nedeniyle halkı uyarma gereği duyduklarınıbelirterek, vatandaşlara ishal, kusma ve ateş gibi durumlar söz konusu olması halinde hastaneye başvurmaları çağrısı yaptı.
Besim: İshal, kusma ve ateş gibi durumlarda hastaneye başvurulmalı

BRT Ana Habere telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Filiz Besim de selden hemen sonra söz konusu bölgelerde şebeke sularından örnekler alıp tetkik ettirdiklerini belirterek Dikmen ve Doğanköy’ün bazı bölgelerinde kirlilik tespit edildiğini söyledi.

Panik yapacak bir durum olmadığının da altını çizen Besim, vatandaşların ishal kusma ve ateş gibi durumlarda mutlaka hastaneye başvurmalarını istedi. Besim, bugüne kadar hastanelere bu yönde bir başvuru olmadığını da ifade etti.

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