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Besim: Sertifikası olmayan, hasta refakatçisi olamayacak

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Sağlık Bakanı Filiz Besim; sertifikası, eğitimi ve Sağlık Bakanlığı’nın izni olmayan hiç kimsenin hastanelerde, yaşlı bakım evlerinde ve özel hastanelerde hasta refakatçisi olamayacağını açıkladı.
Besim: Sertifikası olmayan, hasta refakatçisi olamayacak

BRT’de yayımlanan ‘Eksik Kalmasın’ programına katılan Bakan Besim, ‘Hasta Refakatçisi Eğitim Programı’ ile ilgili bilgi verdi.

Programın kaliteli bir sağlık sistemi ve daha kaliteli bir hasta bakımı için yapmak zorunda oldukları bir konu olduğunu söyleyen Besim, eğitimden geçip sertifika alan hasta refakatçilerinin sosyal sigorta yatırımları ile eğitim ücretlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade etti.

Uzun zamandan bu yana hasta refakatçisi sorunu yaşandığını dile getiren Besim, bu yüzden üçüncü ülkelerde gelen kişilere mahkum olunduğunu kaydetti.

Ülkede artan nüfusa bağlı olarak çok ciddi boyutta bir hasta artışı olduğuna dikkat çeken Besim, hemşire kaynağının buna yetmediğini, mecburen hasta refakatçileri aldıklarını ve bu kişileri de denetleyemediklerini söyledi.

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