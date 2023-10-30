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Beyaz şapkalı hackerlar yarıştı

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Türkiye'nin en uzun soluklu siber güvenlik yarışması "Capture The Flag-CTF'23" beyaz şapkalı hackerların mücadelesine sahne oldu. Derece elde eden katılımcılar toplamda 225 bin liralık ödül kazandı.
Beyaz şapkalı hackerlar yarıştı

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" etkinliğinin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "beyaz şapkalı hackerların" başka bir ifadeyle "iyi niyetli siber güvenlik uzmanların" ter döktüğü yarışma, bu yıl çevrim içi olarak düzenlendi. Kesintisiz 24 saat süren STM CTF23 siber güvenlik yarışmasında, 324 takım ve 760 kişi kıyasıya mücadele etti.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin "savunma sanayisinde kendine yeten bir Türkiye" hedefiyle savunmadan siber güvenliğe kadar her alanda önemli faaliyetler yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Havada, karada ve denizde yürüttüğümüz mücadeleyi siber vatanda da sürdürmeliyiz. Bir mücadele alanı olarak genişleyen siber uzayda da STM ülkemiz ve güvenli yarınlarımız için elini taşın altına koyan ilk savunma firmalarından biri oldu. Örneğin bu kapsamda, Türkiye'nin ilk siber füzyon merkezi olan STM-SFM'yi 2016 yılında hayata geçirdik. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Siber Savunma Merkezi ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığının Bilgi Güvenliği Projesi yürüttüğümüz önemli milli projelerimiz arasında. STM olarak siber tehdit istihbaratından zararlı yazılımların teknik analizine, operasyondan karar destek süreçlerine ve farkındalık yaratmaya varıncaya kadar bütüncül bir faaliyet sürdürüyoruz. Geldiğimiz noktada siber güvenlik alanında önemli bir kapasite geliştirdik. Farkındalık yaratmak ve nitelikli uzman yetiştirmek amacıyla 2015'ten bu yana düzenlediğimiz CTF yarışmamız 9 yaşına girdi. Aynı zamanda ülkemizin ilk CTF'i bu yarışma ile gençlerimizin siber farkındalığını artırıyor ve siber vatan mücadelesine dikkati çekiyoruz."

Siber zafiyetleri bulmak için mücadele ettiler

CTF, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı oluyor. Tüm dünyada "siber güvenlik farkındalık ayı" olarak kutlanan ekim ayında düzenlenen CTF'de yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele etti. Yarışmacılar; kriptoloji, tersine mühendislik, web ve mobil uygulamalar gibi dallarda belirlenen siber güvenlik sorularını çözmeye çalıştı.

CTF'de derece elde eden katılımcılar toplamda 225 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada birinci olan takım "çoraplar5" 100 bin, ikinci olan "DWORD" 75 bin ve üçüncü olan "Cliware" takımı ise 50 bin lira para ödülü kazandı. Yarışmada dereceye girenler STM'de staj veya kariyer imkanları da yakalıyor.

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