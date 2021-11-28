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Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak

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Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 'Omicron' adı verilen yeni koronavirüs varyantının henüz ABD'ye ulaşmadığını ancak varyantın kısa sürede tüm dünyaya yayılacağını belirtti
Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve mevcut Koronavirüs aşılarına karşı dirençli olduğu düşünülen 'Omicron' isimli Koronavirüs varyantına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci değerlendirmelerde bulundu.

 

NBC kanalına verdiği demeçte Dr. Fauci, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz (Omicron varyantını) tespit etmedik. Ancak ancak bu derece bulaşıcılık gösteren bir virüs varsa ve halihazırda İsrail ve Belçika'da ve başka yerlerde seyahatlere ilişkin ilgili vakalar görülmüşse; neredeyse kaçınılmaz bir şekilde bu virüs her yere yayılacak."

Fauci ayrıca, virüsün şu anda ABD'de olabileceği ihtimaline ilişkin soruya, "Buna şaşırmazdım" şeklinde cevap verdi.

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