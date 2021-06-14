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Bezos'un Uzay Uçuşundaki Yan Koltuğu 28 Milyon Dolara Satıldı

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ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.
Bezos'un Uzay Uçuşundaki Yan Koltuğu 28 Milyon Dolara Satıldı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara alıcı buldu.

Bezos'un sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin, 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek uzay seyahatindeki boş bir koltuğu çevrim içi açık artırmayla satışa sundu.

Şirket, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Bezos ve kardeşinin yer alacağı uzay yolculuğunda bir koltuğu 28 milyon dolara sattıklarını duyurdu.

159 ÜLKEDEN KATILIM OLDU

Koltuk için açık artırmaya 159 ülkeden 7 bin kişi katıldı. İlk kez uzaya insan taşıyacak Blue Origin, koltuğu alan kişinin adını açıklamadı.

Teksas'taki Van Horn Üssü'nden yapılacak 11 dakikalık yolculukta 6 yolcunun yer alacağı belirtiliyor.

Daha önce 16 kez otomatikleştirilmiş uçuş gerçekleştiren şirket, ilk kez uzaya insan taşıyacak.

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