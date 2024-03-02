Biden: Gazze'de Ramazan'dan önce ateşkes anlaşması için çalışıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayının başlangıcına kadar İsrail-Hamas savaşında bir ateşkes anlaşmasına varılmasını "umduğunu" ancak hala o noktada olunmadığını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Biden, Ramazan başlangıcına kadar herhangi bir anlaşma bekleyip beklemediği yönündeki bir soruya, "Öyle umuyorum, üzerinde hala çok çalışıyoruz ama henüz o noktada değiliz." şeklinde yanıt verdi.

Ramazan ayı, 10 Mart'ta başlayacak.

"Oraya varacağız ama henüz o noktada değiliz." diyen Biden, helikopterine doğru gittiği sırada da, ayrıntıya girmeden, "Varamayabiliriz de" diye temkinli konuştu.

Biden hafta başında yaptığı bir başka açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların altı hafta süreyle durdurulması için pazartesi gününe kadar bir anlaşma beklediğini söylemişti.

Antalya'da Diplomasi Forumu'nda konuşan Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki de Ramazan'a kadar bir ateşkes anlaşmasına varılmasını umduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Maliki, Filistin Yönetimi'nin savaştan sonra Gazze'yi yönetecek "tek meşru otorite" olacağını söyledi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sınırlı özerklik uygulayan Filistin Yönetimi, 2007 yılında Gazze'nin kontrolünü Hamas'a kaptırmıştı.