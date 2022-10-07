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B﻿iden: Nükleer savaş riski 1962'den beri ilk kez bu kadar yüksek

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A﻿merika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, dünyada nükleer savaş riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden beri ilk kez bu kadar yükseldiğini söyledi.
B﻿iden: Nükleer savaş riski 1962'den beri ilk kez bu kadar yüksek

N﻿ew York'ta Demokrat Parti'nin bağış toplama gecesinde konuşan Biden bu uyarıyı, R﻿usya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer tehdidine yönelik olarak yaptı.

Öte yandan B﻿eyaz Saray, Moskova'nın nükleer bir saldırı hazırlığında olduğuna dair bir işaret görmediklerini belirtiyordu.

A﻿ncak Biden, Ukrayna ordusu sahada Rus güçlere karşı yeni kazanımlar elde ederken, Putin'in buna nasıl bir cevap vereceğini dikkatle izlediklerini söyledi.

B﻿iden "Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silah kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit altındayız" dedi ve "büyük savaş, mahşer" anlamlarına gelen "Armageddon" ifadesini kullanarak "Küba Füze Krizi'nden bu yana Armageddon ihtimali ile karşı karşıya kalmamıştık" dedi.

Putin'in taktik nükleer silah, biyolojik ya da kimyasal silah kullanmaktan bahsederken "şaka yapmadığını" çünkü ordusunun "dikkat çekici bir şekilde düşük performans" gösterdiğini belirten Biden, "Taktik bir nükleer silahı kullanma ve bunu savaşla sonuçlandırmama yeteneği diye bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

B﻿iden, Putin'e karşı bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını da ekledi.

1962'deki Küba Füze Krizi'nde dönemin ABD Başkanı John Kennedy ile Sovyetler Birliği Başkanı Nikita Kruşçev, Küba'daki Sovyet füzeleri nedeniyle nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Salı günü Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ilave askeri yardımda bulunacağını açıklamıştı.

M﻿oskova da bunun üzerine ilave askeri yardım gönderme kararının “Rusya ile Batı arasında doğrudan çatışma tehlikesini” artıracağı uyarısında bulundu.

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