Bilgileri çalan 28 Chrome eklentisi açıklandı

Eklentiler, internet tarayıcılarına bir takım özellikler kazandırarak verimliliği artırıyor. Ancak kötü niyetli hackerlar, bilgisayarınıza sızmak ve bilgilerinizi ele geçirmek için bu eklentileri kullanabiliyor.

Güvenlik firması Avast, bu hafta en az 28 üçüncü taraf Google Chrome ve Microsoft Edge uzantısında kötü amaçlı yazılım tespit ettiğini duyurdu.

Web mağazalarından alınan istatistiklere göre bu uzantılar, dünya genelinde 3 milyondan fazla indirildi.

Avast, uzantılarda gizli kötü amaçlı yazılımların, kullanıcıları potansiyel olarak kimlik avı sitelerine yönlendirebileceğini ve bunun da kişisel verileri çalma girişimine yol açabileceğini söyledi.

ZARARLI EKLENTİLER

Avast'ın tespit ettiği zararlı uzantılar, genellikle Facebook, Instagram, Spotify ve Vimeo gibi popüler çevrimiçi platformlardan içerik indirmeye yarıyor. Eğer siz de aşağıdaki uzantılardan herhangi birini kullanıyorsanız, hemen silmenizde fayda var:

Direct Message for Instagram - Chrome

Direct Message for Instagram - Edge

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram - Chrome

App Phone for Instagram - Edge

Stories for Instagram

Universal Video Downloader - Chrome

Universal Video Downloader - Edge

Video Downloader for Facebook - Chrome

Video Downloader for Facebook - Edge

Vimeo Video Downloader - Chrome

Vimeo Video Downloader - Edge

Volume Controller

Zoomer for Instagram and Facebook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

SoundCloud Music Downloader

The New York Times News

Instagram App with Direct Message DM

Avast, Microsoft ve Google ile iletişime geçtiğini ve her iki şirketin de şu anda sorunu araştırdığını söylemesine rağmen, virüslü uzantılardan bazıları hala indirilebilir durumda.

Söz konusu saldırılardan etkilenmemek için, tarayıcınıza bir uzantı indirirken her zaman dikkatli olmanız ve güncel antivirüs yazılımının etkin olduğundan emin olmanız gerekiyor.