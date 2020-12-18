Bilgileri çalan 28 Chrome eklentisi açıklandı

Eklentiler, internet tarayıcılarına bir takım özellikler kazandırarak verimliliği artırıyor. Ancak kötü niyetli hackerlar, bilgisayarınıza sızmak ve bilgilerinizi ele geçirmek için bu eklentileri kullanabiliyor.
Güvenlik firması Avast, bu hafta en az 28 üçüncü taraf Google Chrome ve Microsoft Edge uzantısında kötü amaçlı yazılım tespit ettiğini duyurdu.
Web mağazalarından alınan istatistiklere göre bu uzantılar, dünya genelinde 3 milyondan fazla indirildi.
Avast, uzantılarda gizli kötü amaçlı yazılımların, kullanıcıları potansiyel olarak kimlik avı sitelerine yönlendirebileceğini ve bunun da kişisel verileri çalma girişimine yol açabileceğini söyledi.
ZARARLI EKLENTİLER
Avast'ın tespit ettiği zararlı uzantılar, genellikle Facebook, Instagram, Spotify ve Vimeo gibi popüler çevrimiçi platformlardan içerik indirmeye yarıyor. Eğer siz de aşağıdaki uzantılardan herhangi birini kullanıyorsanız, hemen silmenizde fayda var:
Direct Message for Instagram - Chrome
Direct Message for Instagram - Edge
DM for Instagram
Invisible mode for Instagram Direct Message
Downloader for Instagram
Instagram Download Video & Image
App Phone for Instagram - Chrome
App Phone for Instagram - Edge
Stories for Instagram
Universal Video Downloader - Chrome
Universal Video Downloader - Edge
Video Downloader for Facebook - Chrome
Video Downloader for Facebook - Edge
Vimeo Video Downloader - Chrome
Vimeo Video Downloader - Edge
Volume Controller
Zoomer for Instagram and Facebook
VK UnBlock. Works fast.
Odnoklassniki UnBlock. Works quickly.
Upload photo to Instagram
Spotify Music Downloader
Stories for Instagram
Upload photo to Instagram
Pretty Kitty, The Cat Pet
Video Downloader for YouTube
SoundCloud Music Downloader
The New York Times News
Instagram App with Direct Message DM
Avast, Microsoft ve Google ile iletişime geçtiğini ve her iki şirketin de şu anda sorunu araştırdığını söylemesine rağmen, virüslü uzantılardan bazıları hala indirilebilir durumda.
Söz konusu saldırılardan etkilenmemek için, tarayıcınıza bir uzantı indirirken her zaman dikkatli olmanız ve güncel antivirüs yazılımının etkin olduğundan emin olmanız gerekiyor.
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