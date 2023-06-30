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Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

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NASA'nın James Webb teleskobu ilk kez uzayda karbon molekülü tespit etti. Bu madde, bilinen tüm yaşam formlarının temellerini oluşturması nedeniyle büyük önem taşıyor.
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

NASA, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin, ilk kez James Webb uzay teleskobuyla uzayda  Methyl Cation olarak bilinen karbon molekülü tespit ettiğini duyurdu.

NASA’dan yapılan açıklamada, “Methyl Cation (CH3+) olarak bilinen molekül, daha karmaşık karbon bazlı moleküllerin oluşumuna yardımcı olması nedeniyle önemlidir. Methyl Cation, Orion Nebulası’nda yaklaşık 1.350 ışık yılı uzaklıkta bulunan d203-506 olarak bilinen protogezegen diskli genç bir yıldız sisteminde saptanmıştır” denildi.

Hem Dünya’da yaşamın nasıl geliştiğini hem de evrenin başka bir yerinde potansiyel olarak nasıl gelişebileceğini anlamaya çalışan bilim insanları için, bilinen tüm yaşamın temellerini oluşturması nedeniyle karbon bileşikleri özellikle büyük önem taşıyor.

Fransa’daki Paris-Saclay Üniversitesi’nden bilim ekibinin üyesi olan Marie Aline Martin Drumel, “Bu tespit, yalnızca Webb’in inanılmaz hassasiyetini doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda CH3+’nın (methyl cation) yıldızlararası kimyada varsayılan merkezi önemini de doğruluyor” dedi.

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