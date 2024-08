Yeşil Barış: Orman yangınlarına karşı işimiz şansa kaldı!...

İşte yapılan açıklama;

Hükümet, “ Çevresel Sorumluluk ” görevlerini yerine getirmiyor.”

Her tek ağaca ihtiyacımız olan bugünlerde orman yangınlarını oluruna bırakarak sırtımızı dönme lüksümüz yoktur!

Ormanlarımızı yangınlardan korumak ve yaşamasını sağlamak” hükümetin üstlenmesi gereken, olmazsa olmaz bir yükümlülüğüdür.

Hükümet bu doğrult uda sorumluluk alarak, Anayasa’nın da emrettiği “ Çevresel Sorumluluk ” gereği azami inisiyatifini ortaya koymalıdır.

Sadece büyük yangınlar halinde talep edebileceğimiz Türkiye’nin olanakları ile yetinmemiz, ormanlarımızı bile bile durduramayacağımız boyutlardaki yangınlara terk etmektir.

Dünyanın aşırı ısınması ile birlikte yazın aşırı sıcaklarının etkisi ile “Ormanlar” birçok ülkenin yanı sıra, Türkiye’de yanı başımızda cayır cayır yanarken Orman yangınlarına karşı yeterli duyarlılık göstermeyerek, gerekli önlemleri almayan hükümet ülkemizin geleceğini karanlıklarla karşı karşıya bırakmaktadır…

Yaptığımız tüm faaliyetler Orman yangınları sonrasında travmalar ve çöküntüler yaratmaktadır. Tarım, turizm ve ormancılık gibi sektörlerde büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır ve gerekli önlemler almak, bu sektörlerin korunması ve yaşayabilmesi için çok önemlidir. Yangınlar “Toplum Sağlığı” açısından da çok büyük olumsuzluklar yaratmakta, hava kalitesini düşürüp sağlık sorunlarına yol açmaktadır.

Hükümetin bu konuda cesur adımlar atması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Yangınlarla mücadele için hazırlıklı olmak, erken uyarı sistemleri ve acil durum planları oluşturmak son derece önemlidir. “Plan, Hazırlık ve Önlemler” gibi çalışmalar konusunda hükümetin daha duyarlı ve proaktif olması gerekir. Toplumun orman yangınları konusunda bilinçlendirilmesi; “Eğitim ve Farkındalık” yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olacaktır. Hükümetin bu alanda eğitim programları ve tüm topluma yönelik kampanyalar düzenlemesi gerekmektedir.

Yerinden ve en erken müdahale yaşamsal denli çok önemlidir. Oysa şu anda bizim böylesi bir önlem için havadan mücadele şansımız hala yok!.. Sadece büyük yangınlar halinde talep edebileceğimiz Türkiye’nin olanakları ile yetinmemiz, oradaki büyük yangın mücadeleleri içinde hızlı yardım beklememiz, ormanlarımızı bile bile durduramayacağımız boyutlardaki yangınlara terk etmektir. Orman yangınları sadece bir ülkenin sorunu değil, uluslararası bir meseledir ve “Uluslararası İşbirliği” gerekmektedir ve bu da göz ardı edilmektedir. Diğer ülkelerle işbirliği yaparak bilgi ve kaynak paylaşımının artırılması şarttır.

Bulunduğumuz noktada, kamuoyunun da bu konuda aktif hareket ederek, hükümetin bu yükümlülüklerini hatırlatarak gerekenlerin ve talep edilenlerin dikkate alması zorlanmalıdır. Bu bağlamda, gerek ülkemizde, gerekse dünyada, hem kendi yaşamımızı hem de gelecek nesillerin yaşama hakkını sürdürebilmeleri için tek tek her birey bu sorumluluğu paylaşıp, yönetimler üzerinde de baskı oluşturarak, yaşam alanlarımızın tahrip olmasını durdurmak için gerekenlerin yapılmasını el birliği ile sağlamalıyız.

Saygılarımızla,

Yeşil Barış Hareketi