  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Bilim insanından şaşırtıcı iddia: Uzaylıları keşfetmeye 25 yıl kaldı

» »
Dünya dışı varlıklar konusunda araştırmalar devam ederken şaşırtıcı bir iddia geliyor. İsviçreli bilim insanı, uzaylıları keşfetmeye yaklaşık 25 yıl kaldığını söylüyor.
Bilim insanından şaşırtıcı iddia: Uzaylıları keşfetmeye 25 yıl kaldı

Uzay araştırmaları devam ederken bilim dünyasında uzaylılarla ilgili yeni bir iddia geldi. İsviçreli bilim insanı Dr Sasha Quanz sadece 25 yıl sonra dünya dışı varlıklarla tanışılacağını söylüyor.

Dr Quanz, şu anda bilinen 5.000 ötegezegen olduğunu ve her gün daha fazlasının keşfedildiğine dikkat çekerken bunlardan düzinelercesinin de tıpkı dünya gibi yaşanabilir olacağı ihtimali üzerinde duruyor.

Quanz, James Webb Teleskobu’nun uzayla ilgili bilgiler verse de hâlâ küçük ötegezegenleri yakalayacak kadar güçlü olmadığını belirtiyor. Ancak Webb de gezegenleri veya uzayda yaşam bulmak için inşa edilmedi; asıl amacı eski ve uzak yıldızları incelemek.

Yine de Quanz, Webb ile keşfedilecek uzayda yaşam olduğuna dair küçük moleküllerin bile bir çığır açabileceğine inanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim insanlarından korkutan uyarı: Felaket buzulu parçalanacak10 Eylül 2022 Cumartesi 21:47
  • İki günde 11 kişi yıldırım çarpması sonucu öldü10 Eylül 2022 Cumartesi 17:54
  • Yarı yarıya azaldı10 Eylül 2022 Cumartesi 09:38
  • ‘Hava kirliliği aşırı sıcaklarla birleşince ölüm riski artıyor’08 Eylül 2022 Perşembe 21:36
  • Uydu görüntüleri, Avrupa kıtasının yaşadığı kuraklığın boyutunu gösterdi06 Eylül 2022 Salı 19:45
  • Buzullar için korkutan rapor: Artık çok geç30 Ağustos 2022 Salı 10:51
  • Endişelendiren araştırma: Sıcaklıklar 3 kat artacak27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:08
  • Araba egzozlarından çıkan dumanlar için korkutucu uyarı yapıldı24 Ağustos 2022 Çarşamba 20:52
  • ÇEKOVA yangınlarla mücadelede yardımlaşmanın önemine dikkat çekti21 Ağustos 2022 Pazar 15:26
  • Bilimsel araştırma: Serbest bırakılan kediler daha çok kendini sevdirirken fazla sevilen kediler kaçıyor16 Ağustos 2022 Salı 18:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti