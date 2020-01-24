  • BIST 122.142
  • Altın 300,486
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı ‘konuşturdu’

» »
Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardı.
Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı ‘konuşturdu’
3 bin yıllık mumya CT tarayıcıya girdi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin ses telleriyle ‘hayata döndürdü’. Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını oluşturup daha sonra bundan elde edilen veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladı. Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardı.

Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese sahip olduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brad Pitt'ten yıllar sonra gelen Matrix itirafı: Kırmızı hapı seçtim24 Ocak 2020 Cuma 14:13
  • Baba Parası filmi oyuncuları bugün cıty mall’da!24 Ocak 2020 Cuma 14:07
  • Avrupa Komisyonu’ndan ortak şarj aleti önerisi: Apple itiraz etti24 Ocak 2020 Cuma 13:47
  • 3 bin yıllık mumyanın sesi yeniden hayata döndürüldü24 Ocak 2020 Cuma 13:43
  • Cem Yılmaz'ın 'illüminati' isyanı: İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi :)24 Ocak 2020 Cuma 13:37
  • Kafede telefonla konuşurken Kanal İstanbul'u eleştiren gazeteci gözaltına alındı24 Ocak 2020 Cuma 13:36
  • Tüketicilerin korunmasına ilişkin gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasası yürürlükte24 Ocak 2020 Cuma 12:56
  • Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti23 Ocak 2020 Perşembe 20:30
  • Dövüşe götürülen horoz sahibini öldürdü23 Ocak 2020 Perşembe 19:24
  • Ekipmanlar kalitesiz, güvence yok, mesai uzun: 'Yemek sıcak gitmezse müşteri de şikâyet ediyor patron da'22 Ocak 2020 Çarşamba 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti