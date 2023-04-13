Bilim insanları 6 Şubat depremlerini analiz etti: Maalesef tarihe geçti

6 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'yi sarsan depremleri analiz eden bilim insanları dikkat çekici bir sonuca vardı.

Çinli bilim insanları on binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat’taki çifte deprem felaketi sonrasında dikkat çekici bir rapor ve analiz hazırladı. Çin’in saygın kurumlarından Pekin Üniversitesi Jeoloji ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ndeki SinoProbe Laboratuvarı’nda görevli bilim insanı Xiaodong Song, 6 Şubat depremlerinin ülke tarihindeki büyük deprem olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinin Türkiye’deki en büyük depremler olduğuna vurgu yapan bilim insanı ilk sarsıntının Türkiye’deki en şiddetli deprem olduğunun da altını çizdi. Yapılan araştırmada yerel saatle 4.18’de meydana gelen ilk depremin moment büyüklüğünün 7.95 olduğu belirtilirken bundan 9 saat sonra olan depremin moment büyüklüğünün ise 7.86 olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Song, “Türkiye tarihindeki 2000 yıldan uzun bir süredir en büyük deprem” dedi. Song’un araştırması bu hafta Journal of Earthquake Science isimli dergide de yayınlandı. Arka arkaya bu kadar büyük depremlerin bu kıtada çok nadiren yaşandığını söyleyen Song, “1688’de Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda da benzer bir deprem meydana geldi ve onun da yaklaşık 8 büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor fakat o zaman kayıt sistemleri gelişmiş olmadığı için bu bir tahminden öteye gidemiyor” yorumunu yaptı.

“NORMALDE TEK FAY HATTI KIRILIYORDU”

Depremin şiddetindeki 0.1 değer sapmasının bile büyük bir fark yaratacağını dile getiren Song, “7.5 büyüklüğünden şiddetli depremler için uygulanan bir metodu izledik. Uzun süreli tamamlayıcı veriyi kullanarak depremin boyutu ile ilgili sonuca ulaştık” dedi.

Çinli bilim insanları Türkiye’nin farklı tektonik levhalar üzerinde olduğuna dikkat çekerken, normalde tek bir fay hattı üzerinde kırılma gerçekleştiğini fakat son depremlerde ise farklı fay hatlarında kırılma meydana geldiğini söyledi.

Song, Türkiye’nin bir an önce yapıları güçlendirmesi gerektiğini söylerken, “Vatandaşları bir deprem yaşanması konusunda ne yapacakları konusunda hazırlamak gerek. Depremin risklerini azaltmak konusunda bu durum çok büyük bir fark yaratabilir” dedi. Çinli bilim, “Deprem riski olan ülkeler iş birliği yapmalı ve araştırma ve pratiklerini paylaşmalı. Bir deprem felaketiyle mücadele etmek için diğerlerinin yaşadıklarından ders çıkarmak gerek” yorumunu da yaptı.