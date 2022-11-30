Bilim insanları açıkladı: Kış aylarında sağlıklı kalmanın yolları

Covid-19 pandemisiyle birlikte insanlardaki bağışıklık sisteminin düşüşe geçtiğini belirten uzmanlar, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı alınması görülen belirtileri ve alınması gereken önlemleri sıraladılar.

DİRENÇ DÜŞÜKLÜĞÜ, HALSİZLİK

Nezle veya grip olduğumuzda bağışıklık sistemimiz tepki verir. Times’ta yer alan habere göre, Manchester Üniversitesi’nde tıbbi viroloji profesörü Pam Vallely, bu tepkinin bir kısmının, vücudu o belirli enfeksiyon türünü hatırlaması ve bir dahaki sefere onunla savaşacak antikorlar ve hücreler üreterek daha hızlı tepki vermesi için eğitmek olduğunu söylüyor: “Hafıza yanıtı yeterince iyiyse, ikinci veya sonraki seferlerde herhangi bir belirti bile görmeyebiliriz.”

“Bununla birlikte, karantina sırasında soğuk algınlığına maruz kalma oranımız azaldığı için, ‘hafıza tepkimiz azalabilir ve bu nedenle daha duyarlı olabiliriz’ diyor.

OFİS VE SOSYAL ORTAMLAR

Norwich’teki John Innes Center’da viroloji profesörü olan George Lomonossoff, ofis ya da restoran gibi kalabalık ortamlardaki kapı kollarına dokunmaktan kaçınmak için bir mendil kullanmanızı öneriyor: “Enfeksiyonun yayılma tehlikesi olduğunu düşünüyorsanız, bu yapılacak klasik bir yöntem.”

Ancak Vallely, bir virüse karşı doğal bağışıklık oluşturmanın tek yolunun ona maruz kalmak olduğunu söylüyor: “Yani, kendimizi herhangi bir enfeksiyona yakalanmaktan tamamen korursak, o zaman savunmasız kalırız.”

MASKE TAKMAK

Covid-19 pandemisiyle birlikte hayatımıza giren maskeler, son zamanlarda artık pek tercih edilmiyor. Vallely, süpermarketlerde veya diğer halka açık yerlerde maske takmıyor, ancak “Grip ve Covid-19 rakamlarını izliyorum ve oranlar yükselmeye başlarsa tekrar maske takmaya başlayacağım” diyor.

GRİP AŞISI OLMAK

Grip aşısı olan Vallely uygun olanları aşılarını yaptırmaya çağırıyor. Son iki kış boyunca çok fazla grip mikrobu dolaşmadığı için aşılanmamış popülasyondaki doğal bağışıklığın düşük olacağını söyleyen uzman, Avustralya’nın bu yıl (Haziran-Ağustos) şiddetli bir kış gribi mevsimi geçirdiğini söylerken “Avustralya modeli, bizim kışımız boyunca Kuzey Yarımküre’de sıklıkla tekrarlanıyor, bu nedenle bu yıl, son pandemi öncesi yıllara göre daha fazla grip görmeyi bekleyebiliriz” diyor.

DİNLENMEK

Cardiff Üniversitesi’nde fahri profesör ve Common Cold Center’ın eski direktörü olan viral uzman Ron Eccles, “Sahip olabileceğiniz en iyi savunma; dengeli bir diyet, egzersiz yapmak, kendinizi formda tutmaktır, böylece bağışıklık sisteminizi formda tutarsınız” diyor.

Eccles, “Size bir virüs bulaşmış olabilir ancak herhangi bir belirti göstermeden virüsü atmanız daha olasıdır, çünkü çoğu enfeksiyon asemptomatiktir (bu sadece Covid-19 için değil, tüm virüsler için geçerli). Buna buzdağı enfeksiyonu kavramı denir. Buzdağının dibi asemptomatiktir, sonra yukarı çıktıkça hafif bir hastalık olur, sonra daha şiddetli bir nezle, sonra grip, sonra zatürre, sonra buzdağının görünen kısmındaki küçücük oranda insanlar ölecek. Ama çoğu insan bu bilgiyi bir kenara atıyor” diyor.

HASTA OLMAK

Birkaç gündür soğuk algınlığınız var. Bu sabah gördüğünüz arkadaşınızda Covid-19 olduğunu öğreniyorsunuz. Eccles, enfekte olduğumuzda iki yanıt olduğunu söylüyor: “İlk cevaba spesifik olmayan bir cevap diyoruz. Hücrelerin herhangi bir virüsü çoğaltmasını engelleyen interferon adı verilen kimyasal bir salınım elde edersiniz. Başka bir deyişle, bir enfeksiyon kaptıysanız, o ilk birkaç gün, belki de bir hafta, spesifik olmayan etki nedeniyle başka virüslere yakalanma olasılığınız daha düşüktür. İkinci yanıt, yalnızca o virüse karşı çalışan antikorların üretilmesidir. Size bir aşı yapıldığında, üretilen antikorlardır. Dolayısıyla, grip aşısı ve Covid-19 aşısı (uzmanlar her ikisini de uygun olanlara şiddetle tavsiye ediyor) olduysak, başka virüslere karşı korunuyor olmuyoruz.