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Bilim insanları ebeveynleri uyardı: “Çocukları ekrandan uzak tutun”

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Bilim insanları ebeveynleri uyardı: “Çocukları ekrandan uzak tutun”
Bilim insanları ebeveynleri uyardı: “Çocukları ekrandan uzak tutun”

Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, çocukların haftada üç saatten fazla ekran süresiyle sınırlanması, hareketlerini günde 45 dakika artırdı. Bununla birlikte araştırma, ekran sınırlarının ebeveynlere uygulandığında hiçbir etkisi olmadığını da buldu.

Profesör Anders Grøntved, cihazların önünde geçirilen zamanın azalmasıyla çocukların daha fazla hareket ettiğini söyledi.

Çalışma, rastgele iki gruba ayrılan 89 aileyi (ortalama yaşın 9 olduğu 181 çocuğu ve ortalama yaşın 41 olduğu 164 yetişkini) inceledi. Bir grubun ekran alışkanlıklarını her zamanki gibi sürdürmesine izin verilirken, diğer gruptaki ailelerin söz konusu cihazları haftada en fazla üç saat kullanmalarına izin verildi. Daha sonra, her bir katılımcının iki hafta boyunca fiziksel aktivitelerini ölçen monitörler takıldı.

EKRAN SÜRESİ AZALDIKÇA FİZİKSEL AKTİVİTE ARTTI

Araştırmacı Jesper Pedersen şunları söyledi: “Ekran sınırlaması olan gruptaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara kıyasla günlük ortalama 45 dakika daha fazla fiziksel aktiviteye sahip olduğunu bulduk.”

JAMA Pediatrics bilimsel dergisinde yayınlanan çalışma, ebeveynlerin günlük hareketlerini de inceledi. Ancak, ebeveynlerin günlük hareketlerinde önemli bir fark olmadığı bulundu. Profesör Grøntved şunları söyledi: “Denememizin sonuçları açıkça gösteriyor ki okuldan sonra ve hafta sonları dijital ekranları kullanarak uzun saatler harcamak, çocukların daha fazla hareket ettiği bazı aktivitelerin yerini alıyor. Yetişkin katılımcıların rakamlarını gördüğümüzde oldukça şaşırdık. Yetişkinlerin fiziksel aktivite davranışlarında çocuklara kıyasla daha az spontane olmaları bu durumun nedeni olabilir.”

BEYİNLERİNDE KALICI HASARA NEDEN OLABİLİR

Ofcom, 2021’de 7 ila 16 yaş arasındaki çocukların her gün internette üç buçuk saatten az zaman harcadıklarının tahmin edildiğini söyledi. Ebeveynlerin yüzde 40’ının çocuklarının ekran başında geçirdiği zamanı kontrol etmekte zorlandıklarını tespit etti.

İngiliz Psikoloji Derneği şu uyarıda bulunuyor: “Küçük çocukların ekrana bakarak çok fazla zaman geçirmesi, istemeden onların hâlâ gelişmekte olan beyinlerinde kalıcı hasara neden olabilir. Odaklanma, konsantre olma, dikkat verme, diğer insanların tutumlarını algılama ve onlarla iletişim kurma, geniş bir kelime dağarcığı oluşturma yeteneği zarar görür.”

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