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Bilim insanları farelere insan beyni hücreleri enjekte etti

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Farelere insan beyni hücreleri enfekte eden bilim insanları. Peki yarı-insan yarı-fare beyinli fareler, deneylerde nasıl davranışlar sergilediler ve ne için kullanılacaklar?
Bilim insanları farelere insan beyni hücreleri enjekte etti

CHIP Online’da yer alan habere göre, yeni doğmuş farelere insan beyni hücreleri enjekte eden bilim insanları, yapılan testlerde farelerin daha zeki ve daha bilgili olduklarını gözlemledi. Araştırmacılar, bağışlanan insan fetüslerinden beyin hücreleri ayrıştırdı. Sonra da ayrıştırılan beyin hücrelerini bebek farelerin beyinlerine enjekte ettiler. Yalnızca 1 yıl içinde görüldü ki, fare beyninin bazı bölümleri tamamen insan kökenliydi. Her bir fareye 300 bin insan hücresi nakledilmişti. Bu hücreler, fiziksel alanları daralana kadar katlanarak fare başı 12 milyona çıktı. Çünkü insan hücreleri fare hücrelerinden boyut olarak daha büyüktür. İnsan hücreleri çoğalabilecekleri alanı buldukları süresince çoğaldılar sonra da çoğalmaları durdu. Nakledilen hücreler, sinir ağlarındaki sinyalleri farelerin asıl hücrelerine göre daha verimli kontrol edebiliyorlar. Fakat farelerin başka bir insani özellik kazanmalarına yardımcı olmadılar. 

CHIP Online editörlerinin belirttiğine göre, bilim insanlarının bu çalışmadaki amaçları, halen bilinmezlerle dolu olan insan beyninin nasıl işlediğini daha iyi anlamak. Bu çalışma, beyin hasarı yaşayan hastaların tedavisi için umut ışığı olabilir.

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