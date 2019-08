Bilim insanları: Kırmızı et yerine tavuk yemek meme kanseri riskini azaltabilir

Kırmızı et yerine kümes hayvanlarını tüketmenin kadınların meme kanserine yakalanma riskini ciddi biçimde azalttığına yönelik yeni bir çalışma yayımlandı.

ABD’nin Ulusal Çevresel Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden araştırmacılar daha fazla kırmızı et yemenin kötü huylu meme kanserine yakalanma riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu buldu. Tavuk, hindi ve ördek gibi kümes hayvanları tüketmekse kanser riskinin azalmasıyla bağlantılı.

International Journal of Cancer bilimsel yayınında yer verilen çalışmayı yöneten Dr. Dale Sandler, “Kırmızı et zaten muhtemel bir kanserojen diye tanımlanırdı. (...) Çalışmamız kırmızı et tüketiminin meme kanseri riskinin artmasıyla, kümes hayvanlarının da riskin azalmasıyla ilişkilendirilmesine dair bir kanıt daha ekledi” dedi.

Çalışma için bilim insanları 42 bin 12 kadının 7 yıl boyunca et tüketimini ve et pişirme yöntemlerini inceledi.

Bunu izleyen çalışmada, bin 536 kötü huylu kanser teşhisi kondu.

En fazla kırmızı et tüketen katılımcıların daha az tüketenlere göre yüzde 23 daha fazla kansere yakalanma riski taşıdığı tespit edildi.

Buna göre kümes hayvanlarını en çok tüketen kadınların, az tüketenlere göre kansere yakalanma riski yüzde 15 daha düşük.

Fiziksel aktivite, obezite ve alkol tüketimi gibi faktörler dahil edildiğinde de bulguların değişmediği tespit edildi.

Öte yandan et pişirme yöntemiyle meme kanseri riski arasında herhangi ilişki tespit edilemedi.

Dr. Sadler kümes hayvanı tüketiminin meme kanseri riskini nasıl bir mekanizmayla düşürdüğünün net olmadığını söylese de çalışmanın, “kırmızı et yerine kümes hayvanı tüketmenin meme kanseri riskini azaltmaya yardım edecek basit bir değişiklik olabileceğine dair kanıt sunduğunu” ifade etti.

Diğer yandan, kırmızı et tüketimi, kanser riski artışıyla ilk kez ilişkilendirilmiyor.

2014’te Harvard Halk Sağlığı Okulu’nda yapılan bir çalışmada erken yetişkinlik döneminde yüksek kırmızı et tüketimiyle kanser riski artışı arasında bağlantı bulunmuştu.

Yazarlar, “Erken yetişkinlik döneminde daha fazla kırmızı et tüketmek kanser riski artışında bir etken olabilir. (...) Ve kırmızı et yerine baklagillerden, kümes hayvanlarından, kuruyemiş ve balıktan oluşan birleşim meme kanseri riskini azaltabilir” demişti.

Benzer şekilde 2019’da Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma; sosis, jambon gibi işlenmiş etlerin haftada sadece 4 kez tüketilmesinin bağırsak kanseri riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırdığını öne sürmüştü.