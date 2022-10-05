  • BIST 3.484,42
  • Altın 1020.376
  • Dolar 18.5677
  • Euro 18.3222
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Bilim insanları uyardı: Covid-19’un en belirgin belirtisi değişti

» »
2019'dan beri yaşamı olumsuz etkileyen corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir bulguya erişildi.
Bilim insanları uyardı: Covid-19’un en belirgin belirtisi değişti

Bilim insanları son dönemde Omicron varyantıyla birlikte tekrar yayılmaya başlayan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. İngiltere merkezli dünyanın en geniş kapsamlı Covid-19 veritabanını oluşturan King’s College London’da görevli profesör Tim Spector, corona virüsü vakalarında belli bir değişiklik olduğunu açıkladı.

Spector, corona virüsü vakalarında boğaz ağrısının dominant belirti haline geldiğini ve yüksek ateş ve koku-tat kaybının ise giderek azaldığını söyledi. Spector, bu durumun vaka sayısındaki artışı da tetikleyeceğini söylerken, “Birçok insan halen hükümetin rehberindeki belirtilere bakıyor ki bu yanlış. Bu sebeple boğazı ağrıyan bir kişi Covid-19 olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayabilir” dedi.

Ünlü bilim insanı, şu an Covid-19’un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku-tat kaybı çok az. Dolayısıyla özellikle yaşlılar Covid-19 olmadıklarını düşünüyorlar. Bunun grip olduğunu düşünerek test olmuyorlar” dedi.

İngiltere’de resmi verilere göre Eylül ayında Covid-19 vaka sayısında ciddi bir artış görülürken Spector, İngiliz The Independent gazetesine konuştu. Spector, sonbaharda Omicron varyantının mutasyona uğramaya devam etmesiyle birlikte bağışıklık sistemini alt edebileceğini söyledi. Spector, vaka sayılarında da artış beklendiğini duyurdu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzun ve Sağlıklı Yaşamın Sırları Nelerdir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?04 Ekim 2022 Salı 14:17
  • Bilimsel araştırma: Ekran süresi çocuğun zekasını etkiliyor04 Ekim 2022 Salı 09:50
  • Göz ardı etmemeniz gereken rahim ağzı kanseri belirtileri04 Ekim 2022 Salı 08:54
  • ‘İkiz hastalık’ uyarısı: Covid-19 ve grip birlikte etkili olabilir03 Ekim 2022 Pazartesi 21:42
  • Korkulan oluyor: Covid-19 vaka sayısı şimdiden artmaya başladı03 Ekim 2022 Pazartesi 21:31
  • Bilimsel araştırma: Covid-19 aşısı olanlarda uzun Covid sendromu daha az03 Ekim 2022 Pazartesi 19:52
  • 440.000 kişi incelendi… Hamburger yemek depresyona karşı etkili03 Ekim 2022 Pazartesi 18:59
  • Sağlığınız için molalarda yürüyün! 03 Ekim 2022 Pazartesi 12:42
  • Dr. Maraşuna: Mevcut yapı düzeltilmediği taktirde benden sonra oraya bir robot bile görevlendirilse, o robot yanar03 Ekim 2022 Pazartesi 10:52
  • Tüp bebek tedavisi için en doğru zaman03 Ekim 2022 Pazartesi 09:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti