Bilim insanları uyardı: Covid-19’un en belirgin belirtisi değişti

2019'dan beri yaşamı olumsuz etkileyen corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir bulguya erişildi.

Bilim insanları son dönemde Omicron varyantıyla birlikte tekrar yayılmaya başlayan corona virüsü ile ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. İngiltere merkezli dünyanın en geniş kapsamlı Covid-19 veritabanını oluşturan King’s College London’da görevli profesör Tim Spector, corona virüsü vakalarında belli bir değişiklik olduğunu açıkladı.

Spector, corona virüsü vakalarında boğaz ağrısının dominant belirti haline geldiğini ve yüksek ateş ve koku-tat kaybının ise giderek azaldığını söyledi. Spector, bu durumun vaka sayısındaki artışı da tetikleyeceğini söylerken, “Birçok insan halen hükümetin rehberindeki belirtilere bakıyor ki bu yanlış. Bu sebeple boğazı ağrıyan bir kişi Covid-19 olduğunu bilmeden bu hastalığı etrafına yayabilir” dedi.

Ünlü bilim insanı, şu an Covid-19’un üçte ikisi boğaz ağrısıyla başlıyor. Yüksek ateş ve koku-tat kaybı çok az. Dolayısıyla özellikle yaşlılar Covid-19 olmadıklarını düşünüyorlar. Bunun grip olduğunu düşünerek test olmuyorlar” dedi.

İngiltere’de resmi verilere göre Eylül ayında Covid-19 vaka sayısında ciddi bir artış görülürken Spector, İngiliz The Independent gazetesine konuştu. Spector, sonbaharda Omicron varyantının mutasyona uğramaya devam etmesiyle birlikte bağışıklık sistemini alt edebileceğini söyledi. Spector, vaka sayılarında da artış beklendiğini duyurdu.