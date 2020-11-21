  • BIST 1.324
  • Altın 459,581
  • Dolar 7,6220
  • Euro 9,0363
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 4 pozitif vaka

Bilim Kurulu Üyesi'nden aspirin açıklaması!

» »
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanılmaması gerektiğini belirtti
Bilim Kurulu Üyesi'nden aspirin açıklaması!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, her ilacın akılcı biçimde kullanılması gerektiğini söyledi. Aspirin ve parasetemol gibi ateş düşürücü ilaçlar, ağrı kesiciler ve antibiyotiklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Her ilaçta olduğu gibi kan sulandırıcı ilaçların da dikkatli biçimde ve uygun hastada kullanılması gerekiyor" dedi.

KORONAVİRÜS DAMAR İÇİNDE PHTILAŞMA NEDENİ

Bilim Kurulunun bu konuda yayımladığı bir rehber olduğuna işaret eden Kayıpmaz, "Damar içindeki pıhtılaşmaya giden bir hastalık olan Covid-19'da tedavide kan sulandırıcı ilaçlardan da yararlanıyoruz. Bunların hastanede yatarak tedavisi gereken hastalarda ve kan tetkiklerinde belirli yükseklik olan kişilerde kullanılması gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

 

"ASPRİN DIŞINDA KAN SULANDIRICILAR DA MEVCUT"

Doç. Dr. Kayıpmaz, toplardamarlarda pıhtı oluşma riski yüksek olan, hastanede yatarak Covid-19 tedavisi gören hastalarda taburculukta evde kullanması için kan sulandırıcı ilaçların önerildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Toplardamarlarda pıhtı oluşma riski olanlarsa ileri yaşta, fazla kilolu-obez, kanser hikayesi olan, geçmişte damar içi pıhtılaşma öyküsü bulunan ve yoğun bakımda yatarak tedavi gören hastalardır. Bu hasta grubunda, herhangi bir sistemden kanama riski düşükse en az 14 gün süreyle aspirin kullanılabilir. Aspirin dışında da kullanılabilecek enoksoparin gibi kan sulandırıcılar da mevcuttur."

"HEKİM GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ"

Kan sulandırıcı ilaçların kullanımında hastanın durumunu değerlendiren hekimin görüşünün önemli olduğunu vurgulayan Kayıpmaz, şu uyarıları yaptı: "Hekim, kişide pıhtılaşma için bir risk düşünüyorsa başlanabilir. Özellikle hastanede yatan hastalarda kan sulandırıcı tedaviler, bu aspirin veya düşük moleküler ağırlıklı heparinle olabiliyor. Başlanması hastalığın ilerleyen dönemlerinde damarlara pıhtı atmasını önemli ölçüde engelliyor.

Şununla karşılaşmaya başladık. Hasta Covid-19 geçiriyor. Bir süre sonra hastanın akciğer damarlarında pıhtı meydana gelebiliyor. Pulmoner emboli dediğimiz hadise. Bundan dolayı hastanın damar içindeki pıhtılaşmasını önlemek adına kan sulandırıcı ilaçların kullanılması önemli. Ancak bilinçsiz şekilde, direkt doktor tavsiyesi olmadan aspirin veya düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanmak uygun değildir. Hekim, uygun görüyorsa hasta özelinde kullanılabilir. Bilinçsiz kullanılan aspirinse kanama, Reye sendromu gibi sonuçlara yol açabildiğinden doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer'in Aşısı FDA Onayına Sunuldu21 Kasım 2020 Cumartesi 14:10
  • Korona Virüsle Savaşta Gizli Kahraman.21 Kasım 2020 Cumartesi 13:50
  • Çocukluk Travmaları, Yetişkinlikte Ruhsal Hastalıklara Yol Açabiliyor21 Kasım 2020 Cumartesi 10:34
  • Koronavirüs Geçirenlere Güzel Haber! DSÖ Duyurdu21 Kasım 2020 Cumartesi 10:12
  • Çin Aşısı İçin Bir Günde 20 Bin Gönüllü21 Kasım 2020 Cumartesi 09:25
  • Almanya'da iki Covid-19 hastasını zehirli iğne ile öldürdüğünden şüphe edilen doktor tutuklandı21 Kasım 2020 Cumartesi 09:16
  • Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor20 Kasım 2020 Cuma 23:09
  • 'Akciğerlerimin aldığı şekli gördüğümde çok korktum'20 Kasım 2020 Cuma 22:57
  • Mine bozukluğunun daimi dişlerde yol açtığı hasarı erken teşhisle onarmak mümkün20 Kasım 2020 Cuma 22:45
  • Kovid-19 tedavisinde 'Hekime başvurmadan aspirin kullanmayın' uyarısı20 Kasım 2020 Cuma 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti