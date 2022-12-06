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Bilimsel araştırma: Aşırı işlenmiş gıdalar bunama riskini artırıyor

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Yapılan bir araştırma, aşırı işlenmiş gıdalardan oluşan bir beslenme tarzının bunamaya yol açabileceğini ortaya koydu.
Bilimsel araştırma: Aşırı işlenmiş gıdalar bunama riskini artırıyor

Brezilya’daki Sao Paulo Üniversitesi’nde 10.000’den fazla kişiyle yapılan araştırmada, çok fazla sağlıksız atıştırmalık yemenin beyin gücünü nasıl etkilediği incelendi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, en sağlıksız atıştırmalıkları tüketen orta yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerilemenin %28 oranında arttığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, şekerli yiyecekler tarafından artırıldığı düşünülen sitokinlerin bunamayı artıran hızlı oranın arkasında olabileceğini öne sürdü.

SAĞLIKLI SEÇENEKLERE DÖNÜLMELİ

JAMA Neurology’de yayınlanan araştırma, 2008’den 2019’a kadar 10.775 kamu görevlisinde bilişsel gerileme oranlarını izledi. Katılımcılar 35 ile 74 yaşları arasındaydılar ve zihinsel yetilerinin nasıl değiştiğini görmek için birçok kez teste tabi tutuldular.

Ultra işlenmiş gıdalar, daha az işlenmiş gıdalarla karşılaştırıldığında genellikle daha yüksek şeker, tuz ve doymuş yağ içeriğine sahiptir. Kişinin evde yemek pişirirken eklemeyeceği kimyasallar, renklendiriciler ve koruyucular gibi malzemeleri içeren yiyecekleri kapsar. 

Önceki çalışmalar da, aşırı işlenmiş gıdaların sağlıklı seçeneklerle değiştirilmesinin “bunama riskini azaltabileceğini” göstermişti.

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