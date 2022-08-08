Bilimsel araştırma: Basit yürüyüşler bile kalp sağlığı ve diyabet için etkili

Yeni yapılan bir araştırma, yemek yedikten sonra ayakta durmanın veya yürümenin etkisi ile oturmanın etkisini karşılaştıran yedi çalışmanın sonuçlarını bir araya getirdi.

Times’ın haberine göre, İrlanda’daki Limerick Üniversitesi’nden araştırmacılar, ayakta durmanın oturmaktan daha iyi olduğunu ancak kısa bir yürüyüşün genel olarak daha üstün olduğunu buldular.

Verilere göre, hafif yoğunlukta yürüyüş yapanların kan şekeri ve insülin seviyeleri, oturanlara göre daha düşüktü. Kısa ayakta kalma molaları kan şekeri düzeylerini iyileştirdi, ancak insülin üzerinde belirgin bir etki yoktu.

Sports Medicine dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yemeklerden sonra birkaç dakika yürümek bile faydaları harekete geçirmek için yeterli.

AZ HAREKET BİLE FAYDALI

Araştırmanın başındaki isim, Aidan Buffey, bulguların Dünya Sağlık Örgütü gibi sağlık kuruluşlarının “daha az otur, daha fazla hareket et ve yaptığın her hareketin önemli olduğunu bil” çağrılarıyla uyumlu olduğunu söyledi.



Buffey, yemekten sonra kan şekerinde tekrarlanan artışların ve bunları kontrol etmek için gereken insülinin sonunda Tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalığın gelişmesine yol açabileceğini söyledi.

Ancak küçük miktarlarda bile hareket etmek, riski azaltmak için yol kat etmeye yardımcı oluyor. Ayakta ve yürürken kaslarda olan kasılmalar, glikozu almaya ve kan dolaşımındaki seviyeleri düşürmeye yönlendiriyor.