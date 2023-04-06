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Bilimsel araştırma: Hava kirliliği demans riskini artırıyor

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Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmada hava kirliliğinin demans riskini artırdığı ortaya çıktı.
Bilimsel araştırma: Hava kirliliği demans riskini artırıyor

Harvard Üniversitesi bünyesindeki Harvard Chan Kamu Sağlığı Fakültesi’nde yapılan bir araştırma hava kirliliğinin kalp ve akciğer sağlığına olumsuz etkilerinin yanı sıra beyne de zarar verdiğini ortaya çıkardı.

Yapılan araştırma sonucunda havadaki mikroskobik parçacıkların demans riskini artırdığı belirtildi. Kirli havayı solumanın Alzheimer da dahil olmak üzere birçok nörolojik hastalığa sebep olacağını belirten yetkililer 14 bilimsel araştırmayı mercek altına alarak bir analiz hazırladı.

Kirli havadaki partikül seviyesinin bir metreküp havada 12 mikrogram seviyesinde olmasının bile olumsuz etkisi olduğu belirtildi. BMJ isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada yer alan profesör Marc Weisskopf, “Yıllık metreküpte 2 mikrogramlık bir düşüş bile demans riskini azaltabilir” dedi.

Weisskopf, “Bilebildiğimiz kadarıyla bu seviye ne kadar azalırsa risk de o kadar azalır. Herkes nefes alıyor ve dolayısıyla herkes bu kirliliğe maruz kalıyor” ifadesini kullandı.

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