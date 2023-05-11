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Bilimsel araştırma: Sağlıklı beslenme egzersiz yapmaktan daha önemli

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ABD'de yapılan bir araştırma, iyi bir diyetin günde binlerce ekstra adım atmaya eşdeğer bir destek sağladığını buldu.
Bilimsel araştırma: Sağlıklı beslenme egzersiz yapmaktan daha önemli

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2.000’den fazla orta yaşlı yetişkinin dahil olduğu bir araştırma, yüksek kaliteli bir beslenme düzenini takip edenlerin, olağan egzersiz rutinleri hesaba katıldıktan sonra bile, kondisyon testinde en iyi sonuca ulaştıklarını ortaya çıkardı.

 

Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nde yürütülen araştırmada yer alan Dr. Michael Mi, “Daha iyi beslenen katılımcılarda gözlemlediğimiz zindelikteki iyileşme, her gün 4.000 adım daha atmanın etkisine benziyordu.” dedi.

Çalışmadaki 1.154 katılımcının ortalama yaşı 54 idi ve yarısından fazlası kadındı. Kondisyon bisikleti sürerken oksijen tüketimleri test edilen katılımcılar 126 farklı yiyeceği ne sıklıkta yediklerine ilişkin bir dizi soruyu tamamladı.

GÜNDE FAZLADAN 4 BİN ADIM ATMAK GİBİ

Akdeniz diyetine benzer bir puanlamaya göre, alkol ve kırmızı et cevapları düşük puan alırken sebze, meyve, kepekli tahıllar, kabuklu yemişler, baklagiller, balık ve sağlıklı yağlar yüksek puan aldı.

Çalışma, diyet ölçeklerinde daha yüksek puan alan kişilerin egzersiz bisikletinde genellikle yaklaşık yüzde 5 daha fazla oksijen alımıyla daha iyi performans gösterdiğini buldu. Ekip, bunun, “önceki çalışmalarında günde 4.000 adım daha atıldığı için gözlemlenen sonuca benzer bir büyüklük” olduğunu söyledi.

Araştırmada, yaş, cinsiyet, günlük kalori, kilo, sigara içme durumu, kolesterol seviyeleri, kan basıncı ve rutin fiziksel aktivite dahil olmak üzere tüm faktörler de dikkate alındı.

Sonuçları yorumlayan Dr. Mi, Akdeniz diyetinin, orta yaş grubunda sağlıklı bir yaşama başlamak için harika bir seçenek olduğunu söyledi.

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